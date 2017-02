Duterte llama "imbécil" a Gaviria por instarle a dejar su guerra contra la droga

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, llamó "idiota" al ex presidente colombiano César Gaviria por instarle a abandonar su controvertida campaña de mano dura contra las drogas porque no funciona en un artículo.

Gaviria "me ha dado lecciones a mí. Ese idiota", dijo en Manila durante un discurso transmitido por televisión para conmemorar el 115 aniversario de la fundación de la Oficina de Aduanas de Filipinas.

El que fuera presidente de Colombia entre 1990 y 1994 instó a Duterte, en un artículo publicado por la edición en español de The New York Times, a no repetir los errores que él cometió en su país y le advirtió de que la línea dura no da resultado y conlleva unos costes humanos "enormes".

Para refutar la tesis de Gaviria, cuyo Gobierno coincidió con los años más duros en la guerra contra las drogas en Colombia, Duterte señaló las diferencias entre la cocaína, el producto que manejaban los cárteles colombianos, y la metanfetamina hidroclorídrica o shabú, un potente alucinógeno muy popular entre las clases pobres de Filipinas.

"La cocaína es más o menos como la marihuana. Uno se puede comunicar. Pero con el shabú... sólo el hecho de que se mezcla con agua de las baterías da una indicación de lo que pasa dentro de tu cerebro", dijo Duterte. "He recibido muchas lecciones y críticas, pero, ¿saben?, si no controlamos las drogas y el número (de adictos) llega a 4,5 millones, estos reducirán a los filipinos a la esclavitud", advirtió el jefe de Estado, al enfatizar que el shabú convierte en "esclavos" a quienes lo consumen.