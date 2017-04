EEUU analiza con China y sus aliados las "opciones" ante las provocaciones norcoreanas

Estados Unidos trabaja con sus aliados internacionales y con el Gobierno chino para "elaborar una gama de opciones" que estén listas si el régimen norcoreano persiste en su "patrón desestabilizador y provocador" y se niega a "desnucleanizarse".

Así lo dijo el asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, H.R. McMaster, en declaraciones a la cadena estadounidense ABC desde Kabul (Afganistán), adonde llegó para tratar la situación de ese país en materia de seguridad. "Creo que hay un consenso internacional ahora, incluidos los líderes chinos, en que esta situación simplemente no puede continuar", afirmó McMaster sobre la tensión con Corea del Norte.

"Creo que hay realmente un consenso entre el presidente (Trump) y nuestros aliados claves en la región -Japón y Corea del Sur en particular pero también los líderes chinos- de que este problema está llegando a una etapa crucial", añadió.

Por eso, dijo, "es el momento de que emprendamos todas las acciones que podamos, salvo la opción militar, para tratar de resolver esto pacíficamente".

Así, en las "próximas semanas, meses", McMaster cree que habrá "una gran oportunidad para todos" de "emprender acciones salvo el conflicto armado, de manera que pueda evitarse lo peor".

Preguntado por si la opción militar sigue sobre la mesa, el asesor respondió: "todas nuestras opciones están sobre la mesa, en proceso de mejorarlas y de desarrollarlas más a fondo".

Según el asesor, Trump ha encargado a su gabinete que le proporcione "opciones" que estén listas si el régimen norcoreano "se niega a desnuclearizarse", que es el "objetivo aceptado tanto por Estados Unidos como por los líderes chinos, así como por los aliados en la región".

"Vamos a confiar en nuestros aliados como siempre hacemos, pero también vamos a tener que confiar en los líderes chinos. Quiero decir, Corea del Norte es muy vulnerable a la presión de los chinos, el 80 por ciento de su comercio procede de China", indicó McMaster.

"El presidente (Trump) ha dejado claro que no aceptará que Estados Unidos y sus aliados y socios en la región estén bajo la amenaza de este régimen hostil con armas nucleares", agregó.

Sobre el lanzamiento fallido ayer de un misil norcoreano, comentó que "encaja en el patrón de comportamiento provocador, desestabilizador y amenazante del régimen de Corea del Norte".

"No está claro qué haremos y no queremos telegrafiar de ninguna manera cómo responderemos a ciertos incidentes, pero está claro que el presidente (Trump) está determinado a no permitir este tipo de capacidad de amenazar a Estados Unidos", indicó.

"Nuestro presidente tomará la acción que sea mejor en el interés del pueblo estadounidense", añadió.

Trump escribió hoy su habitual serie de mensajes en Twitter pero en ninguno se refirió directamente al lanzamiento fallido norcoreano, que ayer anunciaron portavoces del ministerio de Defensa de Corea del Sur y confirmó el Pentágono.

Lo que sí hizo es justificar el no haber declarado a China manipulador de moneda, como prometió en su campaña, en que el país asiático está "trabajando" con EEUU en "el problema norcoreano".