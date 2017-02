EEUU exige a los aliados que aumenten su inversión en la OTAN este mismo año

El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, expresó ayer en Bruselas el "fuerte compromiso" del presidente, Donald Trump, con la OTAN y de continuar la cooperación con la UE, dejando claro que los aliados deben contribuir más.

"Mi mensaje es que EEUU está comprometido a continuar su asociación con la UE. Quiero dejar eso muy claro. Entendemos la relación entre nuestras economías, entendemos la profunda herencia de los Estados miembros y la UE con el pueblo de EEUU", declaró Pence en la única rueda de prensa que ofreció ayer en Bruselas.

"Buscamos las maneras esta semana de garantizar a los líderes nuestro compromiso con la cooperación en curso, y mantener esa asociación en los próximos años", indicó, cuando le preguntaron explícitamente por si la Administración Trump se opone a una mayor desintegración de la UE tras la salida del Reino Unido.

Minutos antes, Pence señaló en la sede de la OTAN que "respetamos la determinación del pueblo de Gran Bretaña, como lo manifestaron en el Brexit, y respetamos la opinión del pueblo de la UE".

Pence, que se reunió con el secretario general aliado, Jens Stoltenberg, dijo que espera "progresos reales" de los socios que aún no cumplen el objetivo de invertir el 2% de su PIB en defensa "para finales de 2017". Recordó que EEUU "provee más del 70% del coste de la OTAN hoy y estamos comprometidos con nuestra parte, pero ha llegado el momento de que los aliados den un paso al frente".

Preguntado por si EEUU recortará su apoyo si los aliados no invierten más, Pence respondió: "No sé cuál es la respuesta, pero sé que la paciencia del pueblo estadounidense no va a durar siempre". "Los europeos no pueden pedir más a EEUU si no comprometen más", reconoció Stoltenberg, quien destacó como positivo que los aliados hayan detenido sus recortes en defensa.

Pence enfocó su jornada en Bruselas en tranquilizar a los europeos sobre que EEUU sigue siendo un socio fiable, con encuentros con la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini; el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Tusk llamó a preservar la unidad de Occidente y recalcó, en una declaración a la prensa junto a Pence, que "en nuestro continente, en ese sentido, no hemos inventado nada mejor que la UE".

Por su parte, Juncker dijo que "no es momento de dividir a la UE y EEUU", ni tampoco de "que Europa se divida a sí misma en antiguas categorías provinciales nacionales, sino que permanezca unida frente a asuntos globales".

Trump nombró ayer al teniente general H.R. McMaster como su nuevo asesor de Seguridad Nacional, que quedó vacante tras la polémica renuncia de Michael Flynn por sus contactos con funcionarios rusos.