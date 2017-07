EEUU advierte de las "consecuencias" a Corea del Norte por su "mala y peligrosa" conducta

El presidente de EEUU, Donald Trump, advirtió ayer en Varsovia que habrá "consecuencias" por la "muy mala" y "peligrosa" conducta de Corea del Norte, y afirmó que "habrá que hacer algo".

En una rueda de prensa conjunta en Varsovia con su homólogo polaco, Andrzej Duda, Trump dijo que no quiere que Corea del Norte se convierta en una nueva Siria y pidió a las naciones aliadas que se sumen no sólo a combatir el terrorismo yihadista, sino también la amenaza de Corea del Norte.

Trump agregó que su Administración está analizando varias respuestas "severas" a la actitud de Pyongyang, pero no quiso entrar en detalles al ser preguntado sobre una posible reacción militar de Washington contra Corea del Norte. "Yo no dibujo líneas rojas", aseguró Trump, que recordó el "gran error" que supuso para su antecesor, Barack Obama, trazar la línea roja de las armas químicas en Siria, porque a su juicio después no actuó consecuentemente cuando se probó su uso por parte del régimen. Lo que si subrayó es que EEUU va a "hacer algo" frente a un comportamiento que tachó de "vergonzoso".

La víspera, su embajadora ante la ONU, Nikki Haley, exigió un aumento de la presión internacional contra Corea del Norte y avisó de que, si es necesario, está dispuesto a utilizar la fuerza para responder a la amenaza que representa Pyongyang.

Haley anunció que su país va a presentar un proyecto de resolución para que el Consejo de Seguridad endurezca las sanciones contra Pyongyang, pero aseguró que su país está preparado para usar todas sus capacidades para defenderse a sí mismo y a sus aliados. "Una de nuestras capacidades son nuestras considerables fuerzas militares. Las usaremos si tenemos que hacerlo, pero preferimos no ir en esa dirección", dijo.