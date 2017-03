EEUU prohibirá que se lleven ordenadores y 'tablets' en cabina en vuelos desde 13 países

Estados Unidos planea prohibir el transporte de aparatos electrónicos más grandes que un smartphone, como tablets o portátiles en vuelos procedentes de 13 países, la mayoría de ellos de Oriente Medio y el norte de África, informaron varios medios.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el Departamento de Seguridad Nacional harán hoy un anuncio al respecto, según la emisora NBC. Sin embargo, no hay confirmación oficial sobre la noticia por el momento. Un funcionario aseguró al canal que se trata de "una adaptación sobre la base de informaciones de inteligencia". El diario británicoThe Guardian aseguró que Estados Unidos instó a las aerolíneas a no permitir el transporte en cabina de portátiles, tablets, ebooks ni cámaras que tengan un tamaño mayor al de un teléfono celular.

Los dispositivos sí pueden ir en el equipaje que vaya en bodega. CNN afirmó que entre los países afectados está también Turquía, miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Ante la falta de detalles la noticia generó confusión entre las aerolíneas, que desconocen si entrará en vigor la medida y cuándo. Numerosas aerolíneas de Oriente Medio, entre ellas Turkish Airlines, indicaron que no han introducido ninguna restricción porque "no han recibido ningún comunicado oficial de parte de los departamentos estadounidenses".

Royal Jordanian Airlines colgó un mensaje en Twitter que aseguraba que estaban excluidos de la prohibición los smartphones y aparatos médicos pero que todos los otros dispositivos electrónicos debían ir en el equipaje facturado, pero el tuit fue luego borrado. Los medios estatales saudíes también confirmaron la inminente prohibición.

En cambio, fuentes de Egypt Air aseguraron que los pasajeros transportaron sus laptops en los vuelos que partieron hoy con destino al aeropuerto de John F. Kennedy en Nueva York. Incluso a bordo de uno de los aviones iba el ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Sameh Shoukry, que pudo llevar sin problemas todos sus dispositivos electrónicos.

Washington es sede esta semana de una cumbre de la coalición internacional contra el autoproclamado Estado Islámico (EI), lo que implica que vuelan al país numerosos representantes de países árabes y musulmanes.