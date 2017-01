EEUU anuncia represalias en la ONU: "Vamos a anotar los nombres de quienes no nos apoyen"

Estados Unidos prepara un giro radical a su política en la ONU, con un plan que pasa por demostrar su fuerza como máxima potencia, por actuar contra quienes no respalden sus posturas y por recortar todo aquello que considere innecesario en la organización. Así lo adelantó ayer la nueva embajadora de EEUU en la ONU, Nikki Haley, en sus primeras declaraciones en la sede.

"Hay un nuevo EEUU en la ONU. (...) Van a ver cambios en la forma en la que trabajamos", aseguró Haley, señalando una clara ruptura con los últimos años. Frente a la cooperación y el diálogo que, al menos en público, defendía habitualmente el Gobierno de Obama, el Ejecutivo de Trump quiere "demostrar" su "fuerza" en Naciones Unidas. "Es el momento de la fuerza, el momento de la acción, el momento de hacer cosas", dijo Haley, que habló poco más de un minuto sin aceptar preguntas.

La ex gobernadora de Carolina del Sur no dudó en lanzar una amenaza explícita a quienes se opongan a las políticas de EEUU. Según dijo, Washington va a apoyar a sus aliados, pero también va a asegurarse de que tiene el respaldo de esos países y actuar si eso no ocurre. "Para aquellos que no nos apoyen, vamos a anotar nombres. Nos aseguraremos de responder a eso adecuadamente", advirtió. Haley optó en su estreno por abrazar la retórica de Donald Trump.