Ecuador irá a una segunda vuelta para elegir presidente

El presidente del Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE), Juan Pablo Pozo, anunció que, según la tendencia, habrá segunda vuelta electoral en Ecuador entre los candidatos Lenin Moreno, del oficialismo, y Guillermo Lasso, de la oposición. "La tendencia está marcada", dijo Pozo, apuntando que el 5% de actas no escrutadas hasta el momento "no variarán" la tendencia. Aseguró que ya "no es posible" que se altere este resultado, aunque la proclamación oficial de realización de la segunda vuelta electoral se dará apenas se complete el 100% del recuento.

Con el escrutinio al 94,6%, el oficialista Lenín Moreno cuenta con un 39,20% de los sufragios y el opositor Guillermo Lasso con el 28,37%, lo que representa una tendencia que ha quedado establecida con claridad, indicó Pozo, quien declinó pronunciarse de forma expresa sobre si habrá segunda vuelta de las elecciones.

El responsable del CNE, en conferencia de prensa, resaltó que desde el primer informe ofrecido por ese órgano tras el cierre de las mesas de votación el domingo se ha mantenido una tendencia estable en los resultados, pero insistió en esperar a que el escrutinio finalice para dar datos oficiales totales. "Esperaremos al cierre del escrutinio en las 24 provincias para entregar resultados", dijo Pozo ante las insistentes preguntas de los periodistas para que aclarase si se celebrará la segunda vuelta.

En Ecuador, para ser elegido presidente en primera vuelta, es necesario tener más del 50% de los votos o, como mínimo, el 40% y una diferencia de al menos diez puntos porcentuales respecto al segundo candidato más votado.

"No se le ha quitado ni se le ha puesto un voto a ningún candidato", remarcó el presidente del órgano electoral, quien indicó que el escrutinio ha concluido en 18 de las 24 provincias del país y prosigue en las seis restantes para examinar actas que presentan "inconsistencias" y deben tratarse en audiencias públicas en las juntas provinciales electorales.

El compañero de fórmula electoral de Guillermo Lasso, Andrés Páez, quien participaba en una concentración en el exterior del CNE, dijo a la televisión Teleamazonas que la información ofrecida por Pozo "es consecuencia de la lucha del pueblo de Quito" que se manifestó ante el órgano electoral en defensa de su derecho "a que su voluntad sea respetada". "Aquí no hemos estado para que nos den el triunfo ni para que nos alaben ni para nada, solamente para que la voluntad del pueblo sea respetada y el pueblo de Quito es el que se ha impuesto sobre la tiranía", dijo el candidato a la vicepresidencia.