Erdogan avisa a Holanda de que "pagará caro" impedir el mitin de los ministros

El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, calificó ayer a Holanda de "república bananera" y dijo que el país europeo "pagará un precio" por haber impedido un mitin político de dos ministros turcos en Rotterdam. En un discurso ante sus seguidores en la ciudad de Kocaeli, al Este de Turquía, Erdogan dudó que se puedan normalizar pronto las relaciones entre ambos países, ambos miembros de la OTAN. "¿Qué queréis arreglar? Vamos a ver, todavía no habéis pagado el precio. Antes tendréis que pagar la factura", señaló el presidente turco, impulsor una reforma constitucional para crear un sistema presidencialista de Gobierno en el país.

Según Erdogan, Holanda "no se comportó como un Estado de derecho, miembro de la Unión Europea (UE), sino como una república bananera". Se refería a la decisión del Gobierno holandés se prohibir el aterrizaje del avión con el ministro de Exteriores, Mevlüt Çavusoglu, y luego la expulsión de la ministra de Familias y Asuntos Sociales, Fatma Betül Sayan Kaya. Ambos querían hablar en el recinto del consulado turco en Rotterdam ante un grupo de turcos residentes en Holanda, lo que el Gobierno neerlandés prohibió por "razones de seguridad".

El altercado se convierte en un regalo para la campaña electoral del presidente de Turquía

El primer ministro de Holanda, el liberal Mark Rutte, quien enfrenta el miércoles a elecciones generales, dijo ante la prensa que desea reducir la tensión con Turquía aunque no se disculpó explícitamente por lo sucedido. "Queremos desacelerar, pero si los turcos insisten en escalar (la tensión diplomática), responderemos con las medidas adecuadas", advirtió Rutte. "Si sacrifica su relación con Turquía por las elecciones (del 15 de marzo), va a pagar el precio", le respondió Erdogan.

"Occidente ha mostrado su cara verdadera. Pensaba que el nazismo ha terminado pero me equivoqué. De hecho el nazismo está volviendo en Occidente", concluyó el presidente turco, quien acusó esta semana también a Alemania de ser nazi por una prohibición similar de un mitin de un ministro turco en ese país. Erdogan y el gobernante partido de Justicia y Desarrollo (AKP) promueven un cambio constitucional en Turquía para crear un sistema presidencialista de Gobierno, sobre el que se celebrará un referéndum el próximo 16 de abril.

La campaña electoral del mandatario de Turquía para ganar el referéndum del próximo 16 de abril y convertirse en presidente con poderes ejecutivos ha recibido un apoyo inesperado, pero arrollador desde la liberal Holanda. Las imágenes de perros policiales mordiendo a manifestantes turcos en Rotterdam y el relato de sufrimientos de la ministra de Asuntos Sociales conforman una narración en la que Occidente se ha convertido en "enemigo" de Turquía.

Desde enero, los altos cargos del Partido Justicia y Desarrollo (AKP), en el poder desde 2002, aseguran que el PKK, la guerrilla kurda, y el Estado Islámico (EI) piden el no en el referéndum, aunque no consta que se hayan pronunciado al respecto. Por ello, Erdogan y su primer ministro, Binali Yildirim, aseguran que quien no se pronuncie por el sí, sino que se decante por el no, se alinea con el terrorismo. Los islamistas del AKP han destacado que los países europeos ponen pegas a los mítines en sus territorios de ministros turcos -aparte de Holanda son Alemania, Austria, Suiza y Suecia- porque quieren impedir la victoria del sí.

La Comisión de Venecia, órgano del Consejo de Europa, se pronunció la semana pasada contra el cambio constitucional, lo que para Erdogan y los suyos puso un sello a la postura europea por el no. Otro factor que molesta a los seguidores del AKP es que en Holanda y Alemania, los simpatizantes de la ultraizquierda turca y kurda realizan a menudo marchas públicas a favor de figuras políticas, considerados terroristas, no solo en Turquía sino también entre los propios europeos.

Por eso, se multiplican opiniones y frases como "permiten al PKK hacer su propaganda pero bloquean el camino a nuestros ministros", señaló ayer un manifestante turco en la puerta del consulado holandés en Estambul. La actuación de la policía holandesa puede hacer que para muchos turcos indecisos la imagen se haya vuelto más nítida. En un lado, Erdogan y el AKP por el sí, en el otro, una alianza internacional compuesta por gobiernos europeos, terroristas y los dirigentes de la oposición turca, por el no. Además, lo sucedido en Rotterdam este fin de semana pone en apuros a la oposición turca.

Tanto que el propio líder opositor, el socialdemócrata Kemal Kiliçdaroglu, se ha visto obligado a alinearse con Erdogan.