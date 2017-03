Escocia solicita formalmente a Londres otro referendo de independencia

El Gobierno escocés solicitó de forma oficial al Ejecutivo británico el permiso para poder celebrar un segundo referendo de independencia de la región, al considerar que los escoceses deben tener el derecho "a escoger su propio futuro".

La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, remitió una carta a Downing Street, residencia y despacho oficial de la líder conservadora, Theresa May, para reclamar un nuevo plebiscito ante la próxima marcha del país "no solo de la Unión Europea, sino también del mercado único", un desenlace que los ciudadanos de Escocia "no votaron".