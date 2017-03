España reitera su oferta de cosoberanía para Gibraltar

Nueve meses después de que sus ciudadanos votaran en masa por continuar en la UE, Gibraltar se despertó ayer con la imagen de la primera ministra británica, Theresa May, estampando su firma en la carta con la que el Reino Unido notificó oficialmente su firme deseo de dejar el club comunitario. Es la fotografía que muchos ciudadanos de la comarca y el 95,9% de los gibraltareños no querían ver porque pone en riesgo algo tan preciado como la fluidez en la Verja, la que sirve para generar una preciada actividad económica en una zona castigada por el paro como pocas.

Ahora se avecinan dos años de negociaciones que todas las partes implicadas afrontan cargadas de interrogantes. Muy pocos pueden vaticinar cómo acabará afectando al paso fronterizo. En su misiva, May no dejó ningún mensaje directo para Gibraltar.

Sí lo hizo el Gobierno español. El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, afirmó ayer que España, una vez que el Reino Unido salga de la UE, no admitirá "ninguna disposición que perjudique" su posición en la soberanía de Gibraltar o que influya "grave y desproporcionadamente en los intereses económicos españoles". Dastis, que volvió a reiterar la "generosa" oferta de cosoberanía sobre Gibraltar que mantiene España, hizo estas declaraciones durante su comparecencia a petición propia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE para informar sobre las consecuencias de la salida del Reino Unido del club europeo.

El ministro recordó que con la salida del Reino Unido los tratados europeos dejarán de aplicarse en Gibraltar dado que sus relaciones exteriores son responsabilidad de un Estado miembro que abandonará la Unión Europea. "La extensión al territorio de Gibraltar de cualquier disposición o acuerdo que se derive del futuro marco de relaciones de la UE con el Reino Unido deberá contar con el consentimiento de España y ser objeto de acuerdo entre los dos países", destacó el jefe de la diplomacia española, quien insistió: "No aceptaremos ninguna disposición que perjudique la posición de España en la controversia sobre la soberanía o que suponga el mantenimiento de determinadas condiciones [aduaneras, fiscales] de la actividad económica de Gibraltar hacia la UE que perjudican grave y desproporcionadamente los intereses económicos españoles".

El titular de Exteriores sí dijo que España tendrá muy en cuenta y en todo momento los intereses de sus ciudadanos y por ello lanzó un "mensaje de tranquilidad" "a los muchos españoles que, especialmente en la zona del Campo de Gibraltar, trabajan en ese territorio". "Sus derechos y sus intereses serán salvaguardados y defendidos en esta negociación", aseguró.

Dastis definió el Brexit como "una mala noticia para España, para la UE y, sobre todo, para el Reino Unido y sus ciudadanos", y apostó por seguir manteniendo una "estrecha relación" con ese país. "Toda crisis conlleva desafíos, pero también oportunidades", dijo el responsable de Exteriores, quien deseó que los países miembro de la UE avancen "de manera más homogénea en la integración común" y que el bloque salga "más fuerte y más unido" del proceso abierto ayer.

En sus intervenciones, los grupos parlamentarios en el Congreso pidieron al Gobierno que exponga y defienda con firmeza ante la UE los intereses sociales y económicos de España frente al Brexit. La mayoría de los grupos incidieron en que la negociación debe ser conjunta y unánime por parte de los 27 países miembros, evitando cualquier negociación bilateral excepto para la cuestión del Peñón.

Por su parte, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, se mostró ayer "razonablemente optimista" ante las consecuencias que el Brexit tendrá en la colonia y expresó su compromiso con que el paso fluido por la Verja. Así lo hizo en su discurso ante el Parlamento gibraltareño tras la invocación del artículo 50 del Tratado de Lisboa. "Es el día en el que nos embarcamos en un proceso que no elegimos, pero del que estamos convencidos que tendrá éxito", explicó Picardo.

"Desarrollaremos un Gibraltar global, británico y próspero que mire fuera de la Unión Europea y que además viva en paz con sus vecinos", aseveró el ministro principal en su discurso. Picardo manifestó que el proceso no les produce "miedo" y que la soberanía del Peñón "no está en juego porque no habrá un eslabón débil en el Brexit", aunque para Gibraltar, donde más del 90% de la población votó en contra de la salida, ayer fue un día "triste". Picardo habló también de que se abre un tiempo de "optimismo y esperanza" y aseguró que el 90% de sus negocios en el ámbito financiero tienen como mercado al Reino Unido.

Sobre las relaciones con España, Picardo apuntó que "es hora de trabajar para proporcionar soluciones que funcionen para los trabajadores que cruzan las fronteras, los turistas que generan un gran número de sus empleos y los escolares", además de insistir en que la colonia británica, que aporta la cuarta parte del PIB del Campo de Gibraltar, puede seguir siendo un "motor económico" para la zona.