Europa cierra filas contra Le Pen

El portavoz de la Comisión insistió en que ésta "no hará campaña" de cara a la segunda vuelta pero que estará preparado para hacer "una defensa de la verdad fáctica y objetiva" de las políticas europeas y "disipar las controversias".

En esta tesitura, Bruselas hace malabares para encontrar el difícil equilibrio entre el mantenimiento de su neutralidad y la necesidad de apoyar a un candidato eurófilo, especialmente después de haber sido muy criticada por no haberse posicionado con más firmeza en el referéndum sobre el Brexit .

Juncker le felicitó "por su resultado en la primera vuelta y le deseó ánimo para el futuro", informó el portavoz comunitario, Margaritis Schinas, en Twitter. "Ayer sólo había una elección, entre la defensa de lo que Europa encarna y la opción que busca la destrucción de Europa. Así que nuestro presidente ha pensado que era útil llamar al candidato que había defendido la opción a favor de Europa", explicó Schinas preguntado por la inusual felicitación de la Comisión, que tiene por norma no pronunciarse sobre procesos electorales en curso.

El socialista francés fue uno de los primeros en pedir el voto para Macron, que comparte su ambición por una profundización de la eurozona. "Hay un candidato que es el de todos los demócratas y proeuropeos, que es Emmanuel Macron. No debe faltarle ningún voto y tendrá el mío el 7 de mayo", dijo ayer Moscovici.

La disyuntiva, única no sólo por la ausencia de partidos tradicionales sino también por la fractura ideológica que refleja, ha convertido la segunda vuelta en una suerte de "referéndum sobre Europa", según el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.

Fillon renuncia a presentarse a las legislativas

El candidato conservador a la Presidencia de Francia, François Fillon, se convirtió ayer en la primera víctima política del desastre que se llevó por delante a los dos grandes partidos en la primera vuelta de las presidenciales, al anunciar que no se presentará a las legislativas de junio. El ex primer ministro, que se había hecho con las riendas del partido Los Republicanos al imponerse en las primarias de noviembre, asumió en primera persona el resultado electoral que le dejó a 500.000 votos de alcanzar la segunda vuelta. Por eso, admitió ante el Comité Político de la formación que no se siente "legítimo" ni para dirigir la campaña ni para tratar de defender su escaño de diputado por París y opta por dar un paso atrás para restañar las heridas abiertas.