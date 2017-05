El FBI mantiene la investigación sobre la injerencia rusa

La investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de EEUU sigue adelante pese al despido del director del FBI, James Comey. Su sucesor, Andrew McCabe, que se mantendrá en funciones mientras la Casa Blanca no nombre un sustituto y éste reciba el beneplácito del Senado- dijo que no informará al presidente de EEUU, Donald Trump, sobre las investigaciones para averiguar si hubo coordinación entre su equipo y el Gobierno ruso con el fin de interferir en las elecciones de EEUU del pasado año.

En una audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado, McCabe indicó que "hasta el momento" no ha habido esfuerzos para interrumpir las pesquisas del FBI sobre Rusia, que siguen adelante, pero se comprometió a informar a los congresistas en caso de que la Casa Blanca trate de irrumpir en la investigación.

Preguntado por el demócrata de más alto rango de la comisión, el senador Mark Warner, si se comprometería a informar al comité en caso de que la Casa Blanca tratara de entrometerse en la investigación de Rusia, el director en funciones fue tajante: "Absolutamente", dijo. "En pocas palabras, señor, no se puede impedir que los hombres y mujeres del FBI hagan lo correcto, protegiendo al pueblo estadounidense y protegiendo la Constitución", afirmó en respuesta a una pregunta del senador republicano Marco Rubio. Asimismo, McCabe desmintió las acusaciones del mandatario sobre su ex jefe, de quien el multimillonario afirmó que había perdido la confianza de sus subordinados en el Buró Federal de Investigación (FBI) como parte de sus argumentos para justificar su despido. "El director Comey gozó de un amplio apoyo dentro del FBI y aún lo hace hasta el día de hoy", señaló, antes de agregar que trabajar con él ha sido "el mayor privilegio" de su carrera profesional. "Puedo decirles con seguridad que la gran mayoría de los empleados del FBI disfrutaron de una conexión profunda y positiva con el director Comey", aseveró.

Respecto a las informaciones que apuntaron esta semana que Comey había solicitado más fondos para la investigación sobre Rusia, el director en funciones del Buró aseguró que cree "firmemente en que la investigación" está "financiada adecuadamente" y no tiene constancia de que se solicitaran esos recursos.

El presidente del Comité, Richard Burr, preguntó a McCabe si había oído alguna vez a Comey decir a Trump que él no era objeto de investigación, a lo que el director interino se negó a contestar. En una carta enviada el martes a Comey para comunicarle su destitución, Trump aseguró que el ya ex director le informó "en tres ocasiones distintas" de que no se hallaba "bajo investigación".

McCabe testificó en lugar de James Comey, que hasta el martes era el director del Buró Federal de Investigación (FBI), aunque fue despedido de manera inesperada por el presidente Trump, lo que ha provocado una tormenta política en Washington. El fiscal general adjunto, Rod Rosenstein, amenazó con dimitir después de que la Casa Blanca dijera que él fue quien impulsó el despido del director del FBI. El número dos del Departamento de Justicia elaboró un memorando de tres páginas para explicar las razones del despido del director, un documento que la Casa Blanca afirmó desde el principio que fue lo que llevó a Trump a concluir que Comey debía ser destituido "con efecto inmediato". El motivo oficial es la mala gestión que hizo de la investigación sobre el uso por parte de Hillary Clinton de servidores de correo privados para comunicaciones oficiales cuando era secretaria de Estado.

Sin embargo, funcionarios de la Casa Blanca declararon a The Washington Post que Trump ya había decidido destituir a Comey cuando habló el lunes con Rosenstein y con el fiscal general, Jeff Sessions, por lo que el informe solo servía para explicar las razones del despido.