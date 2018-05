La Fiscalía brasileña saca a la luz otra denuncia contra Lula por recibir sobornos

La Fiscalía brasileña presentó ayer una nueva denuncia por corrupción contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien está preso desde el pasado 7 de abril para cumplir una condena de 12 años de prisión. El Ministerio Público considera ahora que el ex líder sindical y dirigente de Brasil recibió sobornos de la constructora Odebrecht.

La denuncia se extiende a tres dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) que fueron ministros en el Gobierno de Lula: la actual senadora y presidenta del PT, Gleisi Hoffmann; el ex ministro de Planificación Paulo Bernardo Silva y el ex ministro de Hacienda Antonio Palocci, quien también cumple una condena por corrupción. Igualmente, se extiende a Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora y cuyas confesiones permitieron sustentar la denuncia. El Ministerio Público Federal le pidió a la Corte Suprema que les abra un juicio por corrupción y lavado de dinero debido a que ex ejecutivos de Odebrecht los acusaron de aceptar unos 40 millones de dólares a cambio de decisiones del Gobierno que favorecieron los negocios de la constructora.

Además de la condena a 12 años de prisión que ya cumple por corrupción y lavado de dinero, Lula enfrenta otros seis procesos, en su mayoría vinculados al gigantesco escándalo por desvíos en la petrolera estatal Petrobras.

Pese al encarcelamiento, a la multiplicación de los problemas judiciales y a la ley que inhabilita electoralmente a los condenados en segunda instancia, el PT ha dicho que mantendrá la candidatura de Lula para las elecciones presidenciales de octubre próximo, para las que figura como favorito en todos los sondeos.

La nueva denuncia fue presentada ante la Corte Suprema debido a que Hoffmann, una de las principales voceras de Lula y defensoras de su candidatura, tiene foro privilegiado y sólo puede ser juzgada por el Supremo Tribunal Federal debido a que ejerce un mandato como senadora.

La denuncia está enmarcada en las investigaciones que la Fiscalía está adelantando con base en los testimonios que ex ejecutivos de Odebrecht hicieron ante la Justicia como parte de un acuerdo por el que aceptaron confesar todos sus crímenes a cambio de reducciones en sus condenas.