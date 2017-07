Fuentes de seguridad egipcias vinculan al autor del ataque en la playa de un hotel con el Daesh

El hombre acusado de matar a dos alemanas con un cuchillo en la localidad egipcia de Hurghada estaba vinculado con la milicia terrorista Daesh, según informaron ayer fuentes de seguridad en El Cairo.

Se cree que el sujeto habría establecido contacto con los extremistas a través de Internet y que fue la milicia la que le ordenó atacar a turistas extranjeros.

El presunto agresor, identificado como Abdel Rahman Shaaban, es un estudiante de 27 años, informó el diario Al Masry al Yum. "No tiene antecedentes penales ni políticos", señaló un agente citado por el rotativo. "Tiene buena reputación en su pueblo". No obstante, no hay confirmación oficial sobre estos datos.

El atacante accedió a la playa privada del hotel donde ocurrieron los hechos a nado desde una playa pública cercana, según fuentes oficiales egipcias. Inmediatamente después del ataque, el agresor fue detenido y llevado a El Cairo para ser sometido a interrogatorios.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán confirmó ayer en un comunicado la muerte de dos alemanas en el ataque. Otras dos nacionales resultaron heridas, añadió.

"Condenamos de la manera más drástica este ataque cobarde y vil que al parecer se dirigía expresamente contra turistas que querían pasar unos días tranquilos junto al mar", dijo un portavoz del Ministerio de Exteriores alemán. "Expresamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas y esperamos que las dos heridas se recuperen pronto", agregó.

Las dos mujeres muertas, según un conocido suyo citado por la el diario Frankfurter Allgemeine en su edición digital, vivían en el balneario.