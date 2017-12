Fuertes medidas de seguridad y 22 detenidos por saqueos en Venezuela

Al menos 22 personas fueron detenidas durante el día de Navidad en Ciudad Bolívar, en el sur de Venezuela, después de que varios actos de pillaje e intentos de saqueo obligaran a las fuerzas del orden a desplegar fuertes medidas de seguridad en el municipio.

La Policía del estado Bolívar tuvo que lanzar bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud delante de una tienda de bebidas alcohólicas en un local de la ciudad, a lo que algunos de los implicados respondieron lanzando piedras, informó el diario El Nacional.

Una canaria figura entre los 40 presos excarcelados por la Constituyente

Incidentes parecidos se repitieron el lunes en negocios de bebidas alcohólicas, alimentos y otros productos en distintos puntos de la ciudad, donde el Ejército y la Policía siguen patrullando tras desplegar tanquetas y otros vehículos para controlar la situación.

El alcalde de Ciudad Bolívar, el chavista Sergio Hernández, hizo un llamamiento a la calma en su cuenta de Twitter, en un mensaje en el que informó del dispositivo de seguridad puesto en marcha "para solventar cualquier situación y garantizar la paz".

Venezuela vive las Navidades más precarias de su historia en medio de una grave crisis económica y social marcada por la escasez de medicamentos, alimentos y productos básicos y la hiperinflación.

Ante esta situación, el Gobierno y la Guardia Nacional (Policía militarizada) han llevado a cabo operaciones masivas para obligar a los comerciantes a bajar los precios hasta en un 50%, lo que ha provocado largas colas y tumultos frente a los comercios afectados, cuyos dueños podrían verse obligados a cerrar debido a las pérdidas.

En los días previos a la Navidad, la nación petrolera ha vivido numerosas protestas espontáneas al no llegar a la gente la comida subsidiada y otras ayudas sociales prometidas por el presidente Nicolás Maduro.

La joven canaria Andrea González, liberada en Nochebuena por el Gobierno de Nicolás Maduro tras 2 años y 4 meses y con el juicio paralizado, espera viajar cuanto antes a España para ver a su familia y poder regresar después a Venezuela para seguir su vocación de trabajar por los niños con una ONG. "Yo tengo que viajar a España para ver a mi familia, lo que no me gustaría es que me dejen sin la opción de volver a Venezuela", dijo a Efe González, una de las galardonadas este año con el premio Sajarov del Parlamento Europeo de los 40 presos por las protestas de 2014 y 2017 que han sido excarcelados por la Asamblea Constituyente.