Los roces con el G-7 aguan el anhelo de gran estadista de Trump tras la cita en Singapur

Donald Trump defendió el impacto global de la histórica cumbre con Kim, pero las tensiones con los países del G-7 aguaron su anhelo de ser reconocido como un gran estadista tras la firma de su primer acuerdo diplomático. "Todo el mundo puede sentirse mucho más seguro hoy que el día que llegué al poder. Ya no hay amenaza nuclear de Corea del Norte", declaró Trump al aterrizar en Washington. "Antes de que llegara al poder, la gente asumía que íbamos a la guerra con Corea del Norte. Obama dijo que Corea del Norte era nuestro mayor y más peligroso problema. Ya no es así. ¡(Pueden) dormir tranquilos esta noche!", añadió.

Trump se pronunció así a pesar de que el proceso de desnuclearización ni ha comenzado. La cumbre supuso su intento más notable de trazar una agenda positiva en el plano mundial. Pero el mandatario de EEUU, que se ha labrado una reputación de líder poco fiable en el plano internacional, complicó sus propias perspectivas de que la cumbre cambiara la forma en la que el mundo lo percibe.

Lo hizo tres días antes de la cita con Kim al abandonar la cumbre del G-7 en Canadá. Después de que el resto de líderes de las mayores economías cedieran a varias exigencias para el comunicado final, Trump retiró su firma cuando el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se quejó por los aranceles de EEUU a sus exportaciones de acero y aluminio. Las tensiones comerciales con Canadá, Japón y la UE ya estaban a flor de piel antes.

"Justo después de violentar a algunos de los aliados democráticos más cercanos de EEUU, exaltó las virtudes del dictador norcoreano, e incluso respaldó su opinión de que los ejercicios militares conjuntos son provocativos", resumió el editorial de The New York Times. El anuncio sobre las maniobras "agitará dudas sobre el compromiso estadounidense con sus aliados en Asia, incluidos Japón, Taiwán y Australia", y puede favorecer la hegemonía de China en el Pacífico, según Evan Osnos, de The New Yorker.