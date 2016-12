El Gobierno de Francia moviliza hoy a más de 96.000 agentes y militares

El Gobierno francés va a movilizar a más de 96.000 personas entre policías, gendarmes y militares para garantizar la seguridad de los festejos para recibir hoy el año nuevo, indicó ayer el ministro del Interior, Bruno Le Roux.

Esas fuerzas se van a centrar en los lugares "particularmente concurridos", señaló Le Roux a la prensa, durante un recorrido por el centro más turístico de París en torno al museo del Louvre en compañía de su colega de Defensa, Jean-Yves Le Drian, con quien verificó la coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad.

El titular de Interior hizo hincapié en que las vacaciones escolares han permitido recolocar a los militares que vigilan los alrededores de las escuelas en estaciones, aeropuertos y, en general "en todos los lugares que acogen a turistas". En total, estarán operativos 52.600 policías, 36.000 gendarmes y 7.000 militares de la misión Sentinelle, que patrullan las calles, instituciones sensibles y centros estratégicos por todo el país.

Le Roux reconoció que la amenaza terrorista en Francia "sigue siendo fuerte", y lo ilustró con el atentado de Berlín del pasado día 19, pero también con "los mensajes de nuestros enemigos".

El responsable francés de Interior no quiso entrar en detalles sobre el paso por Francia del presunto autor de ese atentado en la capital alemana antes de llegar a Italia, donde fue abatido por la policía en Milán, con el argumento de que todavía se investigan posibles ramificaciones y complicidades.

El titular del Interior alemán, Thomas de Maizière, asegura por su parte en una entrevista que publicaron ayer los diarios del grupo mediático Funke que hoy no se repetirá el caos de la Nochevieja pasada, al referirse en particular al acoso, abusos sexuales y robos masivos registrados hace un año en Colonia. "Parto de la base que los responsables in situ han tomado este año medidas suficientes para que no se repitan los hechos", declaró.