Hamon y Valls se disputarán el liderazgo de los socialistas franceses

El ex ministro de Educación Benoit Hamon, con el 35,8% de los votos, y el ex primer ministro Manuel Valls, con el 31,4%, disputarán la segunda vuelta de las primarias del Partido Socialista francé para liderar la candidatura en las elecciones presidenciales. El ex ministro de Economía Arnaud Montebourg quedó en tercer puesto con el 17,95% de los votos e hizo ya un llamamiento para votar en favor de Hamon, del sector crítico, el próximo domingo. Ningún candidato superó el 50%, por lo que están abocados a una segunda ronda.

La segunda posición de Valls, según dijo Montebourg, fue en su opinión un rechazo "masivo" al quinquenio del presidente francés, François Hollande, y "una estrategia clara de impulso económico y ecológico, de recuperación del control del sistema financiero, de reinvención del modelo social". "Situándome en cabeza, vosotros habéis mandado un mensaje de esperanza y renovación", dijo Hamon a sus seguidores, reunidos en su sede de campaña en París.

La segunda vuelta de las primarias del Partido Socialista francés se celebrará el domingo

Por su parte, Manuel Valls subrayó que "nada está escrito". "Una nueva campaña empieza a partir de aquíUna elección muy clara se nos presenta a nosotros y a vosotros. la elección entre el fracaso garantizado y la posible victoria, entre promesas irrealizables y una izquierda creíble que asume las responsabilidades del país", señaló.

La alta autoridad que gestionó esos comicios internos dio las primeras cifras con el recuento de cerca de 3.090 mesas electorales, de las 7.530 en las que se pudo votar ayer en la Francia metropolitana y ultramar.

El escrutinio incluyó además al ex ministro Vincent Peillon, la representante del Partido Radical de Izquierdas Sylvia Pinel, el ecologista François de Rugy y el líder del Frente Demócrata, Jean-Luc Bennahmias. Ninguno de estos últimos superó el 7% de los votos y de ellos se quedó en el último puesto Bennahmias, con poco más del 1% de los sufragios.

La participación prevista para las primarias de ayer se esperaba que rondara los dos millones de personas, una cifra inferior a los 2,6 millones de votos emitidos en la primera vuelta de las primarias socialistas de 2011.

Esa cifra queda igualmente muy por debajo de los 4,27 millones de votantes de la primera ronda de las primarias del centro-derecha en Francia, celebrada el pasado 20 de noviembre.