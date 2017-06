Hungría critica el "chantaje" de Bruselas por no aceptar refugiados

"No pierdo la esperanza de que no tengamos que solucionar esta cuestión de solidaridad en los tribunales", dijo Juncker.

Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, defendió ayer en Estrasburgo la apertura de procedimientos de infracción contra esos tres países. "No se trata de sanciones, sino de dejar claro que las decisiones que se toman son obligaciones legales, incluso cuando uno ha votado en contra", dijo en el Parlamento Europeo.

Como lo ha hecho anteriormente el primer ministro Viktor Orbán, Szijjártó también relacionó ayer a los refugiados con el terrorismo y acusó a la Comisión de no ocuparse de este tema.

Szijjártó reiteró que el Gobierno húngaro se "resistirá" a las presiones. "No cederemos ante el chantaje de la Comisión Europea", afirmó el ministro, añadiendo que Hungría no autorizará a entrar a nadie ilegalmente en el país, que según el sistema de reubicación debería acoger a 1.294 refugiados.

El ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, calificó ayer la decisión de la Comisión Europea (CE) de iniciar un procedimiento de infracción contra Hungría por no aceptar refugiados como "chantaje", con el objetivo de ocultar que el sistema de reubicación no funciona.

El negociador europeo insta a tratar ya el 'Brexit'

El negociador del Parlamento Europeo para el Brexit, el líder liberal Guy Verhofstadt, reclamó ayer que empiecen sin más dilación las negociaciones con el Reino Unido y exigió a la reelegida primera ministra británica, Theresa May, respuestas sobre cuestiones "urgentes" del proceso. El Brexit será uno de los puntos clave en la agenda de los líderes europeos en la próxima cumbre, el 22 y 23 de junio. En un debate en la Eurocámara sobre las prioridades de la cumbre, Verhofstadt demandó a Londres, en primer lugar, saber si la posición del país sigue siendo la expresada en la carta del 29 de marzo, con la que se activó el artículo 50 del Tratado de Lisboa, después de que May no consiguiera el refuerzo que buscaba en las elecciones del pasado jueves.