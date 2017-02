Israel asegura que no permitirá la entrada al ex presidente de Perú

Israel no permitirá la entrada al país del ex presidente de Perú, Alejandro Toledo, sobre el que pesa una orden internacional de búsqueda y captura, para no verse en una situación comprometedora y en momentos en los que trata de abrirse paso en América Latina.

"El señor Alejandro Toledo podrá entrar en Israel únicamente cuando ponga en orden sus asuntos en Perú", aclaró el portavoz del Ministerio, Emanuel Najshón.

La posible llegada de Toledo era esperada ayer en el aeropuerto Ben Gurión, a las afueras de Tel Aviv, en un vuelo procedente de San Francisco de la compañía United Airlines. El vuelo aterrizó con una hora de retraso, pero finalmente el ex mandatario no iba a bordo, según fuentes oficiales. "No ha llegado", se limitó a decir Nahshón en un escueto mensaje.

El vuelo UA 954 de la compañía United Airlines aterrizó ayer por la noche y en la búsqueda entre los pasajeros no se detectó al ex presidente peruano, sospechoso de corrupción en su país. Ninguna de las fuentes consultadas quiso referirse a la posible presencia en el avión de su mujer, Eliane Karp, de origen belga pero que tiene la nacionalidad israelí desde hace una década, y a la que como tal Israel no podría negarle la entrada.

Fuentes diplomáticas y judiciales israelíes siguen el caso del ex presidente peruano, sospechoso de haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht por 20 millones de dólares, desde que Lima alertó a Israel de que podría tratar de llegar a este país.

Además de por la nacionalidad de su mujer, Israel sería un refugio ideal para Toledo porque este país no tiene un acuerdo de extradición con Perú.