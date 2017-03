Italia, Grecia y Portugal exigen la dimisión del presidente del Eurogrupo

Por su parte, el primer ministro de Portugal, António Costa, exigió la dimisión de Dijsselbloem por su discurso "racista, xenófobo y sexista", los mismos calificativos que usó el Gobierno griego. En Italia, el ministro de Desarrollo Económico, Carlo Calenda, calificó sus palabras de "inadmisibles" y dijo estar "muy de acuerdo con (el ex primer ministro Matteo) Renzi", quien pidió su dimisión inmediata.

Preguntado por las palabras de Vestager, indicó que no hay "nada incompatible entre lo que ella ha dicho y lo que acabo de decir en nombre de la institución".

Por su parte, el portavoz jefe de la Comisión Europea (CE), Margaritis Schinas, aseguró que "cada uno es responsable de sus propios comentarios, y no comentamos comentarios". Recordó, además, que el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, ya expresó su "respeto, simpatía e incluso amor por el flanco sur de Europa".

Sin embargo, las críticas de miembros de las instituciones europeas continuaron ayer. "Yo no lo hubiera dicho y creo que es un error", dijo la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, preguntada por el asunto.

El también ministro de Finanzas holandés afirmó que la sentencia pronunciada en una entrevista en el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung se refería a él mismo. "Dije que yo no podría esperar que si gasto mi dinero de forma equivocada puedo pedir después apoyo financiero", argumentó.

"Lamento si alguien se ha ofendido por mi comentario. Era directo y puede ser explicado desde la estricta cultura calvinista holandesa, desde la franqueza holandesa", afirmó en un comunicado. "No tengo intención de dimitir", añadió.

El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, lamentó ayer si "alguien" ha podido ofenderse por sus comentarios "malinterpretados" sobre los países del Sur de Europa, de los que dijo que habían gastado el dinero en "alcohol y mujeres", pero remarcó que no tiene intención de dimitir.

Moncloa se limita a criticar las "desafortunadas" declaraciones

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, volvió a tachar ayer de "desafortunadas" las declaraciones de Dijsselbloem. "Esperaba que se hubiera arrepentido", dijo. "Las declaraciones me parecen desafortunadas desde el punto de vista de la forma y del fondo", insistió a su salida del pleno del Congreso, donde lamentó que el presidente del Eurogrupo no se haya desdicho. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se mostró, por su parte, en desacuerdo con Dijsselbloem, ya que, a su juicio, el dinero se ha gastado "en corrupción" y en infraestructuras sin uso. Rivera se mostró "indignado" con Dijsselbloem. "Eso no es cierto. Nos lo hemos gastado en corrupción, en aeropuertos sin aviones, en radiales sin coches y en trenes sin pasajeros", subrayó entre murmullos de desaprobación de los diputados del PP en el pleno de la Cámara Baja.