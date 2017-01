Boris Johnson compara a Hollande con un carcelero de la II Guerra Mundial

"Si el señor Hollande quiere administrar palizas para castigar a cualquiera que escoge escapar [de la UE] como en una película de la II Guerra Mundial, no creo que esa sea la manera de avanzar". Así respondió el ministro británico de Asuntos Exteriores, Boris Johnson al presidente francés, François Hollande, para condenar cualquier intento de castigar a los países que abandonan la Unión Europea.

Las declaraciones se producen un día después de que la primera ministra británica, Theresa May, confirmase en Londres que su país tiene intención de salir del mercado único europeo para no estar sujeto a la legislación comunitaria y poder controlar la inmigración. Tras el discurso de May, Johnson escribió ayer en el periódico The Daily Telegraph que países de fuera de la UE "hacen fila" para llegar a algún acuerdo comercial con el Reino Unido después del Brexit.

El Reino Unido, afirmó, "no formará más parte de la política comercial común o estará sujeto a la tarifa externa común" ni su política comercial estará gestionada por la Comisión Europea.

El Tribunal Supremo británico informó ayer de que divulgará el próximo martes su dictamen sobre si el Gobierno de May puede activar el decisivo artículo 50, que iniciará el proceso del Brexit, sin el permiso del Parlamento. El Supremo, máxima instancia judicial británica, atendió el pasado diciembre el recurso presentado por el Gobierno contra un fallo de un tribunal inferior, que estableció que sólo el Parlamento tiene la potestad para autorizar si se activa ese artículo.

Según los medios británicos, todo parece indicar que los jueces del Supremo dictaminarán que los diputados deberán ser consultados para iniciar el proceso por el que el Reino Unido saldrá de la Unión Europea.

El pasado noviembre, el Tribunal Superior falló en favor de la empresaria Gina Miller, quien, en representación de un grupo de ciudadanos, acudió ante la Justicia para defender que May no puede invocar el artículo sin una votación previa de los diputados. En diciembre, los once jueces del Tribunal Supremo -una cantidad record para un caso de apelación- escucharon los argumentos de las dos partes y ahora deberán comunicar si dan la razón a la corte inferior o al Gobierno, en un caso histórico.

Incluso si el Ejecutivo pierde esta apelación, May no tendrá al parecer dificultades para que el Parlamento apruebe la legislación para activar el artículo 50, ya que se espera que los diputados respeten el resultado del Brexit. De perder el fallo, el Ejecutivo impulsará una norma muy breve sobre el artículo 50 a fin de agilizar el trámite.