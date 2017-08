La Justicia venezolana resta validez a las implicaciones de "una turista mundial"

El nuevo fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, aseguró que las denuncias de su antecesora, Luisa Ortega, sobre la corrupción de los principales dirigentes chavistas y contra el presidente, Nicolás Maduro, no tienen validez. "Estamos hablando de una ex fiscal general que obviamente fue removida del cargo por haber cometido faltas graves contra la moral, contra la ética", dijo Saab tras reiterar sus denuncias contra la ex funcionaria por supuestamente liderar una red de extorsión durante sus diez años en el cargo. En declaraciones a periodistas en Caracas, el fiscal venezolano criticó que Ortega haya esperado una década para hacer públicas sus denuncias contra altos dirigentes de la llamada revolución bolivariana, de la que se distanció en los últimos meses por denunciar una ruptura del orden constitucional.

"Diez años después y fuera del país vas a venir a hablar de lo que no hiciste, de lo cual fuiste cómplice. Carece de toda validez lo que pueda decir una ex fiscal general que en casi diez años no impulsó una acción contra ninguno de los personeros de los que ella ahora habla", prosiguió Saab. La ex fiscal abandonó Venezuela tras ser acusada de traición por el Gobierno y destituida por la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada únicamente por oficialistas, que designó en su cargo a Saab, leal al chavismo gobernante.

"Ahora es una turista mundial, habrá que ver quién soporta logísticamente todos esos viajes con un séquito cada día más grande", dijo el fiscal en alusión a las visitas que ha hecho Ortega a Colombia y Brasil.