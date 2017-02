Leopoldo López dice que el número dos de Maduro admitió que su detención es política

El opositor Leopoldo López aseguró en una entrevista exclusiva con Efe que el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, reconoció poco antes de su detención ante su esposa, Lilian Tintori, y sus padres que él era "inocente" y que su situación obedecía a una "medida política".

En respuestas por escrito a un cuestionario enviado a la prisión a través de intermediarios, López afirmó que el 16 de febrero de 2014, dos días antes de que se entregase para ser detenido, Cabello se presentó ante su familia en su casa de Caracas con un plan "cobarde". "Ese plan no era otro que aprovechar los temores de mi familia sobre la situación en la que me encontraba para manipularla y así convencerla de que lo mejor era que me fuera del país y que incluso, si yo accedía y aceptaba su oferta, él amablemente podía ayudar con las gestiones necesarias para tal fin", relató.

Según el opositor, sus padres y su esposa sabían de antemano cuál era su decisión y le dejaron "muy claro" a Cabello que nunca se iría de Venezuela. "Incluso ante la insistencia de Lilian de que me estaban persiguiendo injustamente, Cabello le reconoció ante mis padres que yo era inocente y que esto era una medida política", aseveró.

Tras su negativa a salir del país, de acuerdo con el relato de López, el vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) le propuso que "pidiera asilo" y se "encerrara en alguna embajada" para lo que "él también estaba dispuesto a ayudar" haciendo las gestiones necesarias.