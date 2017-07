Lula da Silva se ofrece para ser candidato presidencial tras su condena

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a nueve años y medio de prisión por corrupción y lavado de dinero, aseveró ayer que está dispuesto a ser candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores (PT) de cara a las elecciones de 2018.

"Quiero decir a mi partido que hasta ahora no lo había reivindicado, pero a partir de ahora voy a reivindicar al PT el derecho de colocarme como postulante a la candidatura", dijo Lula, quien hasta la fecha había expresado su deseo de presentarse a los comicios del próximo año, pero nunca de una manera tan contundente.

La Fiscalía recurrirá la condena al ex presidente para pedir una pena aún mayor

El ex presidente (2003-2010) aseguró ayer que esa sentencia es "política" y retó a la Justicia a presentar "una sola prueba" que le incrimine. "No sé cómo alguien consigue escribir casi 300 páginas para no decir absolutamente nada contra la persona que quiere acusar", dijo en la sede nacional del PT en Sao Paulo.

Lula fue condenado el miércoles, en primera instancia, a nueve años y seis meses de prisión por el juez federal Sergio Moro por un asunto de corrupción asociado a la red que operó en la estatal Petrobras, pero la sentencia aún no es firme y deberá ser ratificada por un tribunal superior.

"La sentencia tiene un componente político muy fuerte", señaló. "Si alguien tiene una prueba contra mí, por favor, que me lo diga y la manden" a la Justicia porque "me quedaría más feliz si fuera condenado en base a una prueba", comentó el carismático líder.

Por su parte, la Fiscalía brasileña a cargo de los procesos de la causa anticorrupción Lava Jato anunció que recurrirá esta condena para pedir una pena mayor.

"La unidad de trabajo (de Lava Jato) informa que va a recurrir la sentencia, manifestando su desacuerdo en relación con algunos puntos de la decisión, para aumentar incluso las penas", señaló el Ministerio Público del Estado de Paraná en un comunicado.