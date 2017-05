El MI5 británico investiga su respuesta a las advertencias sobre Salman Abedi

El servicio británico de espionaje interior, MI5, investigará cómo respondió a las advertencias que recibió a lo largo de los años sobre la radicalización de Salman Abedi, el autor del atentado del pasado lunes en Manchester, que causó 22 muertos y 64 heridos, informa hoy The Guardian.

De acuerdo con el diario, MI5 inició una investigación urgente justo después del ataque para determinar cómo se le pudo escapar el perfil peligroso del británico de origen libio de 22 años, y planea efectuar otra pesquisa más exhaustiva sobre los sistemas que emplea para la evaluación y clasificación de sospechosos potenciales.

Después del atentado en el estadio Manchester Arena, a la salida de un concierto de Ariana Grande, varias personas han señalado a la prensa que advirtieron a las autoridades sobre las ideas radicales de Abedi, entre ellas antiguos compañeros de la universidad.

La mezquita de Didsbury, a las afueras de Manchester, confirmó además en declaraciones a la BBC que uno de sus imanes denunció a Abedi por su ideología sospechosa y le expulsó del templo.

La ministra del Interior, Amber Rudd, declaró este lunes a Sky News que el lanzamiento de una investigación interna en los servicios secretos es "un primer paso correcto".

"Hay mucha información saliendo en estos momentos sobre lo que sucedió, cómo sucedió y lo que la gente pudo o no saber. Es correcto que el MI5 investigue lo que son los hechos", dijo Rudd, que subrayó que no "no hay que precipitarse a sacar conclusiones".

"Lo importante en este momento, creo, es dejar que la operación continúe y pueda concluir", manifestó.

Los servicios secretos han indicado en diversas ocasiones que necesitan más recursos para hacer el seguimiento de las 500 posibles tramas terroristas de las que sospechan y de la lista de unos 3.000 sujetos de alto riesgo y otros 20.000 considerados de menor riesgo -entre los que supuestamente se incluía Abedi-.

La Policía continúa trabajando para desmantelar la red de apoyo con la que contó Abedi, que acababa de volver de Libia, donde pudo recibir entrenamiento yihadista, cuando perpetró el ataque con un explosivo de fabricación casera.

Los agentes interrogan a catorce sospechosos, tras la detención de otros dos hombres en las últimas horas.

Además de los detenidos en el Reino Unido, entre los que se encuentra un hermano del autor, Ismail Abedi, han sido arrestados en Libia otro hermano, Hashim, y el padre, Ramadán Abedi, supuestamente vinculado a un grupo islamista.