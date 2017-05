Macron afianza su ventaja frente a Le Pen

El candidato socioliberal a la Presidencia francesa, Emmanuel Macron, afianza la distancia que mantiene frente a la ultraderechista Marine Le Pen a cuatro días de las elecciones, con porcentajes respectivos del 59% y del 41% de las intenciones de voto. Aunque el ex ministro de Economía pierde un punto respecto a la última encuesta del instituto demoscópico Ipsos Sopra-Steria para el centro de investigaciones de la Universidad SciencesPo (Cevipof), efectuada la semana pasada, el 91% de quienes dicen que le apoyarán aseguran que no cambiarán de opinión, según el sondeo difundido ayer. Seis de cada diez futuros votantes de Macron aclaran que lo harán "por defecto" y no por adhesión a sus ideas, frente al 59% que respaldan a Le Pen por convicción. En la imagen, un momento del cara a cara que mantuvieron anoche.