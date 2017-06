Macron sigue en marcha

Macron formó su partido hace casi un año con la consigna de que "no es de derecha ni de izquierda" y convocó a políticos de todos los bandos a formar parte de su Gobierno. El presidente acudió ayer a votar en la localidad costera de Le Touquet, junto con su esposa, Brigitte. Debido al temor a atentados terroristas, 50.000 policías custodiaron el proceso electoral.

El partido de izquierda La Francia Insumisa, de Jean-Luc Mélenchon, también logró un resultado peor del esperado, al obtener un 11%, lo que le daría entre 11 y 21 diputados. Mélenchon fue uno de los que expresó anoche su preocupación por la baja participación y la consideró una señal de que el presidente no cuenta con una mayoría que lo respalde para emprender sus reformas para flexibilizar la ley laboral. Sin embargo, el primer ministro Philippe, opinó lo contrario: "Pese a la abstención, el mensaje (de apoyo) es claro".

Pero los que sufrieron la mayor derrota fueron los socialistas del ex presidente François Hollande, que hasta ahora eran la fracción más fuerte en el Parlamento, y lograron sólo el 9% de los votos (entre 20 y 35 escaños). Ante estos resultados, los socialistas advirtieron ayer sobre la posibilidad de que no haya una verdadera oposición en el Parlamento (ver texto adjunto).

Los socialistas admiten la caída "sin precedentes" de la izquierda

El secretario general del Partido Socialista francés, Jean-Christophe Cambadélis, admitió ayer que la primera vuelta de las elecciones legislativas estuvo marcada por la caída "sin precedentes" de la izquierda en su conjunto y "principalmente" de su propia formación. En una comparecencia de prensa tras conocerse las primeras proyecciones de voto, Cambadélis animó a que la segunda ronda del próximo domingo no sirva para ampliar la mayoría ya prevista para el partido La República en Marcha (LREM), sino para instalar un mayor pluralismo en la cámara baja. Si se confirmara la mayoría absoluta para el partido del presidente, el socioliberal Emmanuel Macron, que podría conseguir entre 390 y 430 de los 577 escaños, "tendremos una Asamblea Nacional sin verdadero poder de control y sin un debate democrático digno de ese nombre". "No es sano ni deseable que un presidente elegido en segunda vuelta por el rechazo a la extrema derecha se beneficie del monopolio de la representación nacional", consideró Cambadélis, para quien la democracia francesa "no puede permitirse estar enferma".