Maradona enciende la polémica al ofrecerse como "soldado" de Maduro

El ex astro del fútbol argentino Diego Maradona provocó hoy una polémica al asegurar que se encuentra a las órdenes del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para vestirse "de soldado" y luchar "contra el imperialismo".

"Somos chavistas hasta la muerte. Y cuando Maduro ordene, estoy vestido de soldado para una Venezuela libre, para pelear contra el imperialismo y los que se quieren apoderar de nuestras banderas, que es lo más sagrado que tenemos", escribió Maradona en su página de Facebook.

"Viva Chávez!!!! Viva Maduro!! Viva la revolución!!! Vivan los venezolanos de pura cepa, no los venezolanos interesados e involucrados con la derecha", sostuvo el campeón mundial de fútbol en México 1986 en una publicación que firmó junto a su novia, Rocío Oliva, y que está acompañada por una fotografía en la que luce una gorra con la inscripción "Cuba".

"Si Maradona quiere venir, yo personalmente voy y lo busco en el aeropuerto y lo llevo para que vea la situación de Venezuela", respondió el gobernador del Estado venezolano de Miranda y dirigente opositor, Henrique Capriles, en declaraciones a radio Mitre, de Buenos Aires.

Capriles dijo que le "preguntaría a esa gente que se dice de izquierda, que se dice progresista, que dicen defender a Maduro, si ellos viven con 15 dólares al mes. Si es así, que lo sigan defendiendo", agregó.

"Aquellos que lo defienden (a Maduro), que se vengan a vivir a Venezuela o si quieren les mandamos a Maduro para allá y ustedes lo prueban. Si les gusta, se lo dejamos", comentó Capriles.

Maradona hizo muchas veces pública su adhesión a los gobiernos de Cuba y Venezuela, tras entablar una estrecha amistad con los ya fallecidos Fidel Castro y Hugo Chávez.

Además de Capriles, Maradona fue criticado hoy por el ex futbolista y actual comentarista televisivo Mario Kempes, con quien fue compañero en el seleccionado argentino que compitió en el Mundial de España 1982.

"@DiegoMaradona cómo puedes apoyar la muerte de 124 jóvenes por defender la libertad y democracia de su país !!NO A LA DICTADURA!", expresó Kempes en un mensaje enviado a Maradona por medio de su cuenta en Twitter.

Kempes también incluyó en su mensaje las imágenes de dos banderas de Venezuela seguida de la palabra "Libre" en mayúscula.

El ex delantero del Valencia de España, sin embargo, citó una cuenta en Twitter que no es la de Maradona. "El Pelusa" no utiliza aún esa red social.