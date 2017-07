El presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió ayer al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que "saque sus narices de Venezuela", en la primera intervención pública después de la consulta opositora contra el proceso constituyente que él mismo promueve.

"No debo yo opinar ni meterme en los asuntos internos de España, ni de Cataluña (...) No me meto, pero tú, Mariano Rajoy, saca tus narices de Venezuela", instó Maduro a Rajoy, después de que el dirigente español pidiera elecciones en el país caribeño en varias ocasiones. "Para Mariano Rajoy sí es legal una consulta paralela al Estado, a la Constitución, una consulta interna que he permitido (...) de los partidos de la derecha, pero no es legal el referéndum que quiere el pueblo de Cataluña para decidir su estatus", añadió, en referencia a la consulta opositora convocada sin reconocimiento del Gobierno venezolano.

Asimismo, en su intervención de ayer, Maduro aseguró que mantendrá la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. "Así la convoco, a una constituyente por la independencia y soberanía y que Europa diga lo que quiera decir, no nos importa lo que diga Europa", dijo Maduro, desde el palacio presidencial de Miraflores en alusión al llamamiento que hizo la Unión Europea para deponer dicha contienda en vista del resultado del plebiscito. "La Constituyente es para defender la soberanía y a los venezolanos", puntualizó.