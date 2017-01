Mario Soares, una lección de tolerancia

Recién traspasado el umbral de los 21 años y el ecuador de mi estudios de Derecho en la Universidad de Bolonia, mi abuela, uno de los pilares de la Cruz Roja italiana, me pidió que la ayudara en la preparación de un acto conmemorativo de la Batalla de Solferino, cuna de la organización. Recibían delegaciones de 65 países y necesitaban voluntarios que pudieran hacer de anfitriones.

Así conocí, de la mano de mis padres, en nuestra casa de Verona, a Maria de Jesús Barroso, consorte del entonces presidente de la República Portuguesa.

Pasamos unos días fascinantes por el norte de Italia, donde, entre visitas oficiales, en el coche me hablaba del exilio en París, de la cárcel de su marido, de la dictadura militar, de la Revolución de los Claveles, de su juventud activista por los Derechos Humanos, de las campañas electorales, de sus viajes oficiales como primera dama, del Dalái Lama, del Papa y Teresa de Calcuta, y al mismo tiempo de su normal, sólido y cotidiano trabajo al timón del Colegio Moderno de Lisboa. De la doctora Barroso, así la llamaban, me queda sobre todo el mensaje de "tolerancia". Repetía esta palabra con viva pasión en todos sus discursos y conversaciones.

Un mes más tarde recibí una llamada de ella. Me invitaba a almorzar con su marido, el presidente, que quería conocerme. El lector bien puede imaginar las sensaciones de alguien tan joven ante la propuesta. Mi incrédulo entusiasmo mezclado con insegura curiosidad me producían una zozobra extremadamente placentera y nunca experimentada con anterioridad.

El día pactado me presenté en Lisboa conduciendo mi pequeño coche ante la portada del Palacio de Belem. Las jambas de la entrada parecían sostenidas por dos impertérritos custodios que brillaban en uniforme de gala con cascos de plumas, corazas y botas altas.

No me hizo falta decir nada. El jefe de la guardia se acercó cuadrándose y me dijo "você deve ser o senhor José Antonio", sin apellido. Subí la rampa como flotando, casi a cámara lenta, y en la puerta principal me esperaba Maria de Jesús, enmarcada por un zócalo de azulejos blancos y azules que invadía en modo irregular y caprichoso el color rosa de la fachada. La acompañaba un ayudante de campo con cordones y borlas doradas en el pecho. La emoción y la inquietud me iban invadiendo por segundos, me sentía como antes del más difícil examen oral de Derecho Administrativo.

Fuimos al despacho privado del presidente, donde vino a mi encuentro diciéndome en portuñol que había oído hablar mucho de mí y de cómo había atendido a su mujer en Italia.

Almorzamos en un pequeño comedor servidos por dos mayordomos con la coordinación de un ballet, que por su destreza, idéntica estatura y compostura, desvelaban su formación militar y que habiendo representado la misma escena en múltiples ocasiones para jefes de Estado y mandatarios de todo tipo, dejaban que la curiosidad traicionase su lacónica mirada. ¿Quién sería ese joven español o italiano a quien atendía su jefe del Estado?

Conversamos sobre España, sobre su historia y la de Portugal pero mucho sobre Europa y su futuro. Europa le apasionaba y le preocupaba. Recuerdo a un hombre de una cultura tan sofisticada como su espontaneidad y de un trato extremamente familiar. De nuevo "la tolerancia" era la palabra que más se repetía.Nos despedimos tras visitar la galería de cuadros de los anteriores presidentes, deteniéndonos sobre los fuertes trazos impresionistas de Columbano Pinheiro en el retrato de Teófilo Braga, político que le fascinaba.Al cabo de unos meses recibí una invitación. El presidente venía a España en viaje oficial y me invitaba con mi hermano Carlos a una cena que daban los Reyes. La fábula continuaba.

Nos quedamos en el mejor hotel de la Gran Vía que nos permitían nuestras académicas finanzas. Alquilamos un diminuto coche burdeos que convertía nuestros esmoquines en uniformes de camareros y partimos rumbo al Pardo. Tuvimos que enseñar una y otra vez a los guardias civiles del recorrido nuestra invitación para que no nos mandaran al aparcamiento de servicio y finalmente logramos entrar a un enorme salón poblado por esas caras que habíamos visto sólo en la prensa y los telediarios y nos acompañaban desde la Transición.Maria de Jesús, nada más vernos, interrumpió su conversación para llevarnos a interrumpir la del presidente y se ocupó de que saludáramos a los Reyes: "…nuestro amigo José Antonio que vive en Andalucía ".

Tres días después la visita oficial tocaba en Sevilla, toda la familia fue invitada a la cena del Alcázar, en el salón de Carlos V. Al final, me acerqué a Mario Soares y le propuse que viniera a nuestra casa, no muy lejana, a tomar una copa. Mi incontrolable espontaneidad volvió a ser correspondida.

El presidente dijo a su séquito y a Rodríguez de la Borbolla: "Vamos a casa de nuestros amigos y vamos paseando, que está aquí al lado".

Cruzamos a pie un barrio de Santa Cruz de fin de semana, lleno de jóvenes con vasos en la mano, que abrían espacio con miradas asombradas a la inquieta improvisación de los servicios de seguridad. Mientras tanto, los más de 20 coches de la caravana presidencial atascaban la calle Mateos Gago buscando desesperados refugio, tratando de no perder el orden asignado por el protocolo, subiéndose por las diminutas aceras.Al llegar, había flamenco, tuna, color, Sevilla… Todos cantamos en portugués y español. El presidente, presentándonos al primer ministro Pinto Balsemao, al ministro de Asuntos Exteriores y las principales autoridades de Portugal que lo acompañaban, secretarios generales de los principales sindicatos incluidos, nos dijo que no había mejor modo de celebrar el éxito de una visita de Estado que en casa de amigos y sin formalidades.

La música e imágenes de ese momento vuelven a mí cada vez que veo la foto dedicada que tenemos en el salón.

Hasta aquí los recuerdos de quien recién huido de la adolescencia, afrontaba el mundo haciéndose impresionar a través de la lupa del entusiasmo y de la curiosidad. Recuerdos que van perdiendo nitidez con el paso, cada vez más rápido, del tiempo pero siempre dejarán traza.

Esta nota no pretende ser ni el obituario ni la elegía a un gran jefe del Estado.Muchos otros se ocuparán estos días de cantar los valores y loar los grandes logros de este "señor del socialismo", amante de Portugal y amigo de España que soñaba una gran Europa y creía en "la tolerancia". Fue figura clave de la transición democrática de su país, fundador del Partido Socialista portugués, ministro, primer ministro y presidente de la República, jurista, historiador, docente y prolífico escritor, motor de la entrada de su país en la Unión Europa y Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación, pero sobre todo reflejo de esa frase atribuida a muchos que dice que los políticos piensan en las próximas elecciones mientras los verdaderos estadistas, como él lo era, piensan en las próximas generaciones.Hemos perdido a un hombre culto y sabio que, alejado de la política, siguió muy activo en los debates desde el observatorio de su Fundación.

Me queda la frustración de no haber ido a visitarlo en los últimos tiempos, para compartir su visión sobre un mundo cada vez más rápido y lleno de incógnitas: el avance de la tecnología con todos sus desafíos morales, la guerra santa, el calentamiento global, el futuro de esa Europa que ayudó a fundar, el despertar de China,

Trump, la pujanza de los populismos, la crisis de valores, y el "nuevo orden mundial", catalizador tabú de las tendencias políticamente correctas…Probablemente me diría que para afrontar todos estos retos lo importante es partir de "LA TOLERANCIA" (*), de la que su vida fue toda una lección.*La R.A.E. define la tolerancia como "respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias".