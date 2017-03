May defiende al Reino Unido con un ataque a los nacionalistas escoceses

La primera ministra británica, Theresa May, defendió ayer la unidad del Reino Unido con un ataque inusitado al partido gobernante en Escocia, el SNP, al que acusó de anteponer su objetivo de independencia a las necesidades de la autonomía.

En un discurso ante el congreso del Partido Conservador escocés en Glasgow, May dijo que es "una prioridad personal" mantener la integridad del territorio británico y aseguró que negociará con Bruselas un acuerdo de salida de la UE que sea ventajoso para todo el país.

"No existe ninguna base económica" para dividir el Reino Unido, argumentó la líder tory, que reprochó al Partido Nacionalista Escocés (SNP) de la ministra principal, Nicola Sturgeon, estar "obsesionado" con la independencia. "La política no es un juego y el Gobierno no es una plataforma para perseguir obsesiones constitucionales", afirmó, y criticó al Gobierno de Edimburgo por descuidar las prioridades de la región.

En un duro ataque directo, May acusó al SNP de "negligencia" en la gestión de la educación, "fracaso abismal" en la política agrícola y arruinar el servicio público de salud.