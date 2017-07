May publica el borrador para adaptar la legislación comunitaria a la británica

Sin embargo, el portavoz laborista para la salida británica de la UE, Keir Starmer, adelantó que su formación exigirá garantías en varias áreas, como los derechos laborales de los trabajadores a fin de que éstos no se vean disminuidos frente a los comunitarios.

Para sacar adelante este proyecto, May, que gobierna en minoría, depende del apoyo de los diez diputados del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte, después de que perdiera la mayoría absoluta en las elecciones del 8 de junio.

El Gobierno subrayó, no obstante, que tiene intención de que el Reino Unido siga siendo miembro de la Convención Europea de los Derechos Humanos de 1953, por lo que considera que abandonar la carta fundamental no tendrá un impacto significativo.

En ese sentido, el Gobierno confirmó con este proyecto que no tiene intención de incorporar a la legislación británica la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (2009), algo a lo que los laboristas ya indicaron que se van a oponer.

El Gobierno de Theresa May presentó ayer en el Parlamento el llamado proyecto de ley de la Gran Derogación, que convertirá en británicas las leyes comunitarias una vez que el Reino Unido salga de la UE.

La primera ministra cumple su primer año en el cargo

La primera ministra, Theresa May, cumplió ayer su primer año al frente del Gobierno británico, en el que ha activado el Brexit y ha sufrido cuatro ataques terroristas, el trágico incendio de un edificio con 80 muertos y la pérdida de la mayoría absoluta en las elecciones generales. El 13 de julio de 2016, May se alzó con el poder tras la dimisión de David Cameron a consecuencia del referéndum europeo del 23 de junio. Desde entonces, la segunda mandataria del Reino Unido después de Margaret Thatcher, considerada la heredera de la Dama de Hierro, ha ido perdiendo fuelle en una carrera llena de desafíos de los que no salió bien parada. Entre ellos, gobernar en minoría desde el 8 de junio, cuando, por decisión propia, decidió someterse a las urnas para reforzarse en el Parlamento británico.