Theresa May anuncia elecciones anticipadas para el 8 de junio en Reino Unido

La primera ministra británica, Theresa May, anunció que ha decidido convocar elecciones generales anticipadas en el Reino Unido para el próximo 8 de junio. En una inesperada declaración ante su residencia oficial del 10 de Downing Street, May comunicó su decisión de no esperar hasta 2020, el año previsto para la próxima cita electoral.

La primera ministra admitió que llegó a la conclusión, "a regañadientes", de que tenía que convocar comicios a fin de que el Reino Unido pueda contar con un liderazgo estable de cara a las negociaciones sobre la salida del país de la Unión Europea (UE). "He llegado a la conclusión de que la única manera de garantizar certeza y seguridad en los próximos años es con la convocatoria de unas elecciones", explicó May, quien hace semanas había descartado adelantar los comicios.

Añadió que, mientras el país se está "uniendo" después del brexit, las divisiones continúan en Westminster, sede del Parlamento británico, algo que puede poner en riesgo -explicó- el éxito de las negociaciones sobre la salida del país de la UE.

En su declaración, la primera ministra dijo que el Laborismo de Jeremy Corbyn ha amenazado con votar en contra del acuerdo final al que llegue el Reino Unido con el bloque europeo, mientras que los independentistas escoceses del SNP se oponen -dijo- al trabajo que el Gobierno está haciendo sobre el brexit.

La primera ministra subrayó que no está dispuesta a permitir que los políticos de la oposición perjudiquen las negociaciones sobre el brexit tras ser invocado el pasado 29 de marzo.

"En este momento de enorme significado nacional, debería haber unidad aquí en Westminster, pero hay en cambio división. El país se está uniendo, pero Westminster no", agregó. Para poder convocar estas elecciones, la primera ministra tiene previsto presentar mañana en el Parlamento una moción que le autorice a celebrar los comicios antes del 2020.

La líder tory agregó que no está dispuesta a poner en peligro "la seguridad de millones de trabajadores en todo el país porque lo que están haciendo (los políticos de la oposición) es perjudicar el trabajo que tenemos que preparar para el brexit en el país y debilitar la posición negociadora del Gobierno en Europa".

Los conservadores de May llevan una importante ventaja frente a los laboristas en los últimos sondeos sobre intención de voto.

El pasado 29 de marzo, la jefa del Gobierno invocó el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, con el que inició las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE). En el referéndum europeo celebrado el pasado 23 de junio, los británicos votaron por salir del bloque europeo.