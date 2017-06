May promete un liderazgo "estable y sólido" en la recta final de la campaña

La primera ministra británica, la tory Theresa May, prometió ayer un liderazgo "sólido y estable" si gana las elecciones del día 8, mientras que el laborista Jeremy Corbyn hizo énfasis en sus propuestas sociales en actos por el país en el último fin de semana de campaña.

Siguiendo una agenda que la llevó por el condado de West Yorkshire, en el norte de Inglaterra, May recalcó ayer que su "firme intención", si es reelegida, es reducir los impuestos para las "familias trabajadoras normales".

Anteriormente, su titular de Defensa, Michael Fallon, aseguró en una entrevista a The Daily Telegraph que su partido no incrementaría el impuesto sobre la renta para aquellos que ganan más, algo que no corroboró la premier.

Respondiendo a preguntas de los congregados en un acto en Dewsbury, May sí reiteró el mensaje de que su formación abogará por "impuestos más bajos", al tiempo que enfatizó que la posición de su grupo en materia fiscal "no ha cambiado" respecto a como se detalló en su manifiesto.

En el programa electoral tory se incluye el compromiso de intentar mantener los impuestos "lo más bajos" que sea posible, aunque sin descartar subidas en el impuesto sobre la renta.

También aseguró que dará "un liderazgo sólido y estable" al país, en un momento en que los sondeos de opinión revelan que los laboristas siguen recortando las distancias.

La premier convocó elecciones anticipadas por sorpresa en abril cuando las encuestas otorgaban a su partido una amplia ventaja frente a los laboristas, si bien en los últimos días ésta se ha reducido. Dos análisis publicados esta semana por la firma YouGov otorgan a los tories una ventaja de sólo tres puntos -un 42% de los votos, frente a un 39% los laboristas-, y apuntan a la posibilidad de que ese partido pierda la mayoría absoluta en los Comunes.

Por su parte, en otro acto en Lincoln, donde participó en una mesa redonda con jubilados, el laborista Corbyn hizo hincapié en temas sociales y adelantó, entre otras propuestas, que un Ejecutivo dirigido por él nombraría a un ministro para gestionar los problemas de salud mental.

Corbyn consideró que "hay un caos absoluto" en la manera de los conservadores de gestionar su plan fiscal y subrayó que el laborismo "ofrece que no haya aumentos fiscales o incrementos en la seguridad social o subidas del IVA para el 95% de la población".

Por otro lado, el diario británico The Guardian anunció ayer en un editorial que avala al Partido Laborista -formación a la que también apoyó en 2015 y en 2005- de cara a estos comicios.