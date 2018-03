May rechaza el primer borrador de Bruselas sobre el 'Brexit'

La UE presentó este miércoles el primer borrador de un acuerdo sobre la salida del Reino Unido del bloque comunitario (Brexit), algunos de cuyos aspectos generaron indignación en el Gobierno británico.

La primera ministra británica, Theresa May, rechazó la parte que se refiere a evitar los controles fronterizos entre la República de Irlanda y la región británica de Irlanda del Norte tras el Brexit. Para ello se establecería una "zona regulatoria común" entre Irlanda del Norte y la UE que May considera inaceptable.

Ningún 'premier' podría estar de acuerdo pues amenaza la integridad del Reino Unido"

"Ningún primer ministro del Reino Unido podría estar de acuerdo", dijo May ante la Cámara de los Comunes una hora después de publicarse el borrador.

"Si se implementase el borrador publicado por la Comisión, socavaría el mercado común del Reino Unido y amenazaría la integridad constitucional del Reino Unido creando una aduana y frontera regulatoria en el mar de Irlanda", añadió la mandataria conservadora. "Le dejaré claro (al presidente de Comisión Europea, Jean-Claude Juncker) y a los demás que nunca lo haremos", añadió.

La UE propone que, de ser necesario, se mantengan para Irlanda del Norte algunas reglas importantes de la unión aduanera y del mercado único, pero el Gobierno británico quiere abandonar ambos mecanismos.

En diciembre, Londres aceptó que se eviten controles fronterizos en la isla irlandesa. Sin embargo, cada vez parece más claro que ese objetivo es incompatible con el deseo de Londres de abandonar la unión aduanera con la UE.

En caso de que algunas normas de la UE sigan vigentes en Irlanda del Norte y no en el resto del Reino Unido, la consecuencia sería la presencia de estándares diferentes dentro del país, es decir, una especie de frontera interna, algo que rechaza estrictamente el Partido Unionista Democrático (DUP), de Irlanda del Norte, que actualmente apoya en el Parlamento al Gobierno británico.

"Éste es un momento clave de las negociaciones", subrayó ayer el negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier. "Si queremos que estas negociaciones tengan éxito, tenemos que apresurarnos", dijo desde Bruselas.

Según Barnier, el borrador publicado ayer no es más que una fiel trasposición jurídica de lo acordado con Londres en diciembre. Entonces se abordaron tres importantes cuestiones: los futuros derechos de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido, la cantidad que deberá pagar Londres por los compromisos adquiridos y la necesidad de evitar una frontera con controles en la isla de Irlanda.

Para Irlanda y la UE es importante la cuestión fronteriza para evitar que pueda reactivarse el conflicto entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte. Para ello, en diciembre se acordaron tres opciones: un acuerdo comercial, soluciones innovadoras a propuesta de Londres o, si fuese necesario, mantener la regulación del mercado común y de la unión aduanera en Irlanda del Norte.

Londres conoce todas las posturas incluidas en el borrador desde hace tiempo, insistió Barnier. "No hay sorpresas para nuestros socios británicos", aseguró.

Antes de que May hablase, el ministro británico de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, restó importancia a la introducción de controles fronterizos entre las dos Irlandas. "Aun cuando se vuelvan a introducir controles fronterizos, nosotros prevemos que el 95% o más de las mercancías pase la frontera sin controles", citó Sky News una carta "sensible" que Johnson dirigió a May y que fue filtrada a la prensa.

El borrador publicado ayer, de unas 120 páginas, también incluye apartados que aún no fueron acordados con el Reino Unido, como la posición de la UE sobre la fase de transición de dos años prevista tras el Brexit.

La UE quiere aclarar las cuestiones relacionadas con la salida del Reino Unido y el periodo de transición en este mes para empezar a hablar en abril sobre las futuras relaciones entre Londres y el bloque. May dará a conocer su posición en un discurso que ofrecerá mañana.