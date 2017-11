Merkel sigue buscando compromisos para poder formar un nuevo Gobierno

La canciller Angela Merkel y su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU) siguen buscando posibles compromisos con el Partido Liberal (FDP) y con Los Verdes de cara a la formación de un nuevo Gobierno en medio de una situación tensa y de un creciente escepticismo en la opinión pública. Los representantes de los tres partidos, reunidos en la representación del estado federado de Baden Württenberg, tenían previsto anunciar una decisión al respecto a las 18:00, pero ese plazo pasó sin que se conozca el resultado de las conversaciones.

El presidente alemán, Frank Walter Steinmeier, había instado antes a los partidos a lograr un compromiso y apeló a que asumieran la responsabilidad que se le habían dado los electores en las urnas. "Los partidos tienen una responsabilidad y deben asumirla y no devolverla a los electores", dijo Steinmeier en una entrevista con el dominical Welt am Sonntag.

Tras las elecciones de septiembre pasado, la CDU de Merkel, su ala bávara la Unión Socialcristiana (CSU), el liberal FDP y Los Verdes, negocian de cara a alcanzar a un acuerdo previo que les permita iniciar negociaciones formales de coalición.

Esa alianza, conocida como coalición Jamaica pues los colores de los partidos coinciden con los de la bandera de ese país caribeño, es la única que puede tener una mayoría absoluta en el Parlamento después de que el Partido Socialdemócrata (SPD) decidiera no continuar con la gran coalición. "No puedo ni quiero imaginarme que los partidos deseen asumir el riesgo de nuevas elecciones", agregó el presidente, que si Merkel no lograse formar una coalición de gobierno, tendría que determinar una hoja de ruta con varias opciones.