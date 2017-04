Militares venezolanos impiden una marcha opositora hasta la cárcel

Las fuerzas de seguridad de Venezuela impidieron ayer que una marcha de la oposición llegara hasta la cárcel donde está recluido el dirigente Leopoldo López, en una nueva manifestación para pedir la liberación de los políticos presos en el país.

La movilización salió desde la localidad de San Antonio, en el estado central de Miranda, hacia la capital regional de Los Teques, con la intención de visitar a López en la cárcel para detenidos militares de Ramo Verde.

Sin embargo, los militares acordonaron las calles cercanas para evitar la llegada de la marcha, encabezada por un grupo de diputados opositores.

A unos metros de distancia, los diputados arengaron a los presentes y criticaron que las fuerzas del orden siguiesen impidiendo y reprimiendo las manifestaciones que comenzaron el pasado día 4 y que han dejado 32 muertos, 500 heridos y 1.200 detenidos.

La esposa de López, Lilian Tintori, logró entrar al primer punto de control, pero no le permitieron avanzar. "Leopoldo está aislado, no me dejan pasar", exclamó.

"Podrán reprimirnos cuanto quieran, podrán disparar perdigones o balas, pero no van a doblegar la voluntad de este pueblo. Seguiremos luchando por recuperar la libertad y los derechos que se han robado", señaló el ex jefe de la Asamblea Nacional (Congreso), Henry Ramos Allup. Asimismo, explicó que autoridades de la cárcel le informaron que tenía órdenes de no dejar pasar a nadie al penal. "Las dos entradas a esta cárcel están bloqueadas con un dispositivo de seguridad desproporcionado, se inventaron un paro de transporte en Los Teques, usando los autobuses públicos para impedir la manifestación", denunció.

López cumple una condena de casi 14 años por instigación de las protestas del 2014 contra el Gobierno, que entre febrero y mayo dejaron 43 muertos.

El primer vicepresidente de la Asamblea, Freddy Guevara, dijo que la marcha fue para exigirle a la "dictadura que libere a todos los presos políticos". "Por Leopoldo y todos los presos, hoy salimos a la calle a exigir Justicia", recalcó, al tiempo que pidió que las fuerzas militares y policiales garanticen el derecho a la protesta pacífica. Las marchas opositoras se repitieron para acercarse a los penales donde hay más presos políticos.

Por otro lado, el Parlamento de mayoría opositora y el Gobierno venezolano pidieron el jueves apoyo a la comunidad internacional para, según sus respectivas perspectivas, respaldar la celebración de elecciones o diálogo, en una jornada en la que la manifestación fue una caminata de luto por la última muerte en las protestas.

La Asamblea Nacional realizó el jueves una sesión especial "de calle" en la que se emitió un manifiesto en el que insta a la comunidad internacional a exigir que se celebren elecciones presidenciales este año, mientras que el chavismo tramita apoyo extranjero al diálogo político.

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, dijo por su parte que el próximo 2 de mayo Venezuela informará de "un grupo de países" que se incorporarán al diálogo político en el país caribeño, proceso que la oposición abandonó a finales de enero tras acusar al Gobierno del incumplimiento de los acuerdos alcanzados.

Venezuela solicitó esta reunión para denunciar "la violencia" de la oposición en estas protestas antigubernamentales. El presidente, Nicolás Maduro, insistió en un acto con simpatizantes en que las protestas forman parte de una "escalada de violencia" promovida "por lo medios de comunicación internacionales" para derrocarlo.