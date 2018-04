Moscú y Damasco culpan a Israel del ataque a un aeropuerto militar sirio

Israel mantiene silencio sobre el bombardeo de la noche del domingo a la base militar siria T4 que provocó 14 muertos, aunque Siria, Rusia y fuentes estadounidenses apuntan a su autoría y el Líbano asegura que aviones israelíes violaron su espacio aéreo a la hora del ataque. Tras el bombardeo, París y Washington se apresuraron a negar su implicación, mientras que Moscú y Damasco apuntaron sin ambages a Israel y fuentes oficiales de EEUU citadas por la NBC aseguraron que este país les alertó del bombardeo con antelación.

"Declinamos comentar", dijo una portavoz del Ejército israelí, mientras otra de Exteriores se limitó a decir: "Sin comentarios"; frases significativas, ya que Israel no duda en admitir los ataques cuando éstos son defensivos o contra convoyes de armas destinados a la milicia libanesa Hezbola y a menudo niega acusaciones infundadas.

El Ejército libanés afirmó que cuatro aviones israelíes entraron en su espacio aéreo por el Mediterráneo, al oeste de la ciudad de Yunieh, a las 03:30 hora local (02:30 en España) y se dirigieron a la región de Baalbek, fronteriza con Siria, donde momentos después en la base de Al Taifur se lanzaban ocho misiles, cinco de los cuales fueron interceptados y tres alcanzaron el objetivo.

El pasado 10 de febrero Israel atacó también esa misma base -en la que según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos hay militares sirios y milicianos iraníes y de Hezbola- después de que un dron procedente de Siria penetrase su territorio, lo que activó una respuesta siria que derribó un F16 israelí, que cayó en Israel. En marzo de 2017 bombardeó el mismo lugar.

Damasco aseguró que el ataque no hubiera sido posible sin apoyo de EEUU, informó la agencia siria SANA, y denunció la agresión ante la ONU. El incidente violento ocurrió días después de un presunto ataque químico en Duma con decenas de muertos, del que varios países acusan a Damasco, y amenaza con dañar la relación entre Israel y Rusia, hasta ahora coordinados en las actuaciones militares en Siria a pesar de que Moscú apoya al régimen de Bashar al Asad, antagonista del Estado judío.

El ministro de Exteriores ruso, Segey Lavrov, dijo ayer que no recibió notificación previa del ataque, lo que consideró "muy grave", entre otros motivos porque podría haber habido militares rusos en la base.

"Rusia no puede permitirse indefinidamente no tomar parte mientras el conflicto entre Israel e Irán en Siria se agudiza", explicó el analista del International Crisis Group Ofer Zalzberg.

El ex ministro de Defensa y ex jefe del Estado Mayor israelí Moshe Yaalón declaró a la emisora de radio del Ejército que "existe una línea directa entre el cuartel general de la Kirya en Tel Aviv y el cuartel general ruso en Siria. Las dos partes hablan ruso, para asegurarse de que no hay malentendidos" y "la comunicación funciona".

Eyal Ziser, vicerrector de la universidad de Tel Aviv y jefe de departamento de Historia Contemporánea de Oriente Próximo, puntualiza que "Israel hace tiempo que dice que tiene líneas rojas: que no aceptará la presencia iraní y que cualquier avance en ese sentido será respondido con hechos". "Éste es el contexto de lo que pasó anoche: la suposición de que Israel atacó la base y la suposición de que su objetivo era Irán. En realidad, es sumar uno más uno", afirmó.

Ziser cree que los rusos no apoyan suficientemente a Israel en su intento de que los iraníes no se instalen en Siria, a lo que se suma ahora la intención de los estadounidenses de sacar las tropas que tienen en ese país. "Netanyahu viaja cada mes a Rusia, pero al parecer eso no ayuda. Y los (norte)americanos quieren salir de Siria y tampoco van a hacer nada para ayudar en este sentido", agregó.