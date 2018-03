Moscú contraataca y acusa a Londres de provocar antes de las elecciones

Rusia pasó ayer al contraataque ante las acusaciones de Londres de que está implicada en el envenenamiento del ex espía Sergei Skripal, le exigió una muestra de la sustancia química que se empleó y consideró que todo es una provocación en vísperas de las elecciones del domingo y el Mundial de Fútbol.

Antes de terminar el plazo dado por la primera ministra británica, Theresa May, para que Moscú explique cómo pudo llegar al Reino Unido el agente químico prohibido Novichok causante del envenenamiento de Skripal y su hija, el Kremlin lanzó toda una batería de ataques para negar participación y hacer recaer la responsabilidad en Londres.

"Ya hemos dicho que todo esto es absurdo. No tenemos ninguna relación con esto", dijo el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov.

Añadió que en cuanto Londres tuvo la sospecha del empleo de una sustancia prohibida por la Convención para la Prohibición de Armas Químicas -de la que forman parte Rusia y el Reino Unido- tendría que haberse dirigido inmediatamente a Moscú e insistió en que Londres tiene la obligación de proporcionar acceso a los materiales relacionados con el caso.

Expertos rusos recuerdan que el país destruyó completamente su arsenal químico conforme a los acuerdos internacionales, bajo la supervisión de observadores de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas.

El diario ruso Kommersant señaló que antes del caso Skripal ocurrido en Salisbury "sólo se había empleado el gas Novichok en una ocasión, en el envenenamiento en 1995 en Moscú del banquero Ivan Kovelidi y su secretaria Zara Ismailova", un crimen por el que en 2007 fue condenado a nueve años de cárcel un antiguo socio suyo. Según el rotativo, la sustancia fue comprada a un trabajador del Instituto Estatal de Investigación Científica de Química Orgánica y Tecnología, el único lugar que lo producía.

Mientras, las acusaciones del Reino Unido, a las que se sumaron EEUU y la UE, provocaron una cascada de reacciones en Rusia, que se ve una vez más blanco de ataques de Occidente.

La presidenta del Senado ruso, Valentina Matviyenko, destacó que tiene lugar a pocos días de las presidenciales rusas, en las que se prevé que el actual mandatario, Vladimir Putin, revalide su mandato otros seis años. "Es un intento de acusar a Rusia sin pruebas, de influir y presionar al país", dijo.

Por su parte, el presidente de la Duma (Cámara baja), Viacheslav Volodin, acusó directamente a los servicios secretos británicos del intento de asesinato del ex espía. "El Parlamento británico debe pedir explicaciones a Theresa May porque la implicación de los servicios secretos británicos es evidente... Rusia no está interesada en que ocurran ese tipo de cosas", afirmó.

En la misma línea, el primer director del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB), Sergei Stapashin, dijo no descartar la participación de los servicios secretos de Reino Unido en el envenenamiento. "Rusia tiene elecciones pronto. Ha sido acusada de todos los pecados mortales incluso sin esto (el caso del ex espía). Dígame, ¿qué idiota en Rusia podría haber decidido hacer esto? ¿Dónde está la lógica?", agregó. Además citó otra razón: "Rusia acogerá el Mundial de Fútbol. Los británicos nos odian por haber sido elegidos para albergar este evento".