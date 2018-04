Moscú dice haber hallado un laboratorio de armas químicas de los rebeldes sirios

Según el jefe de la OPAQ, Ahmet Uzumcu, la investigación podría llevar un mes. Los expertos deben realizar entrevistas con las presuntas víctimas, así como recolectar muestras, pero un activista que estuvo en el área cuando sucedió el ataque dijo que la mayoría de las damnificados ya no se encuentran en Duma.

El grupo de la OPAQ había llegado a Damasco el sábado, pero Rusia, que apoya al Gobierno de Bashar al Asad, había anunciado el lunes que hasta hoy no se darían las condiciones de seguridad para que los expertos se trasladaran a la ciudad, situada a pocos kilómetros de la capital siria.

Protesta contra macron. Un grupo de eurodiputados atiende en Estrasburgo el discurso del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre su visión de futuro de la UE, con carteles en señal de protesta por la guerra en Siria. Macron defendió ayer que la intervención en el país árabe se produjo dentro de "un marco legítimo" y que no tuvo nada que ver con acciones anteriores, como las de Iraq o Libia.

Arabia Saudí estudia con EEUU enviar tropas a Siria

El ministro de Exteriores saudí, Adel al Yubeir, confirmó ayer que su país está en conversaciones con Washington sobre un eventual envío de tropas árabes al este de Siria. "Hay conversaciones sobre el tipo de fuerzas que puedan establecerse en el este de Siria y de dónde vendrán. Estas conversaciones siguen en marcha", dijo Al Yubeir en una rueda de prensa en Riad junto al secretario general de la ONU, António Guterres, de visita en el país. El diplomático destacó que la idea "no es nueva", ya que Riad había ofrecido antes a la Administración del anterior presidente estadounidense, Barack Obama, la posibilidad del envío de fuerzas de la coalición árabe liderada por Arabia Saudí, "pero los americanos no contestaron y no hemos tomado una decisión al respeto".