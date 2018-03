Olivier Faure será el nuevo líder del Partido Socialista francés

El presidente del grupo Nueva Izquierda en la Asamblea Nacional, Olivier Faure, será el nuevo líder del Partido Socialista (PS) francés después de que su presumible adversario en la segunda vuelta de las elecciones internas, el ex ministro Stéphane Le Foll, haya anunciado que se retira de la carrera.

Le Foll anunció en una rueda de prensa que "el Partido Socialista será dirigido por Olivier Faure" después del resultado "incontestable y claro" que obtuvo en la primera vuelta de esa consulta, celebrada este jueves.

Faure, que ha concitado la unión de diferentes familias del socialismo en torno a su candidatura, deberá reconstruir un partido que se halla en mínimos históricos de apoyo y que corre el riesgo de caer en la irrelevancia en las próximas citas electorales.

"Considero que (Faure) tiene la responsabilidad de ser el próximo primer secretario del PS, y deberá ser designado el próximo 29 de marzo", día en que en principio estaba prevista la segunda vuelta para elegir al nuevo líder, dijo Le Foll.

El ex ministro de Agricultura y ex portavoz del Gobierno apuntó que en lo que a él respecta seguirá en el partido "dentro del lugar que me ha sido dado en la votación", en la que ha quedado segundo tras Faure y por delante de Emmanuel Maurel y Luc Carvounas.

El coordinador interino del partido, Rachid Temal, anunció que votaron entre 35.000 y 40.000 afiliados, una cifra superior a la que esperaban, de los 102.000 militantes registrados.

Faure encarna una línea de consenso dentro del partido, con apoyos tan notables como el de la alcaldesa de Lille, Martine Aubry, pese a haber sido un "candidato accidental", pues su nombre sólo surgió tras el rechazo de la exministra de Educación Najat Vallaud-Belkacem a postularse al cargo.

En su labor como presidente del grupo parlamentario socialista ha asumido un papel de oposición frente al Gobierno del presidente Emmanuel Macron, aunque sin descartar puntualmente acuerdos en cuestiones en las que haya una coincidencia.