Orbán propone una acción militar europea en Libia para detener a los refugiados

El primer ministro húngaro, el conservador Viktor Orbán, propuso ayer una operación militar europea en Libia para detener la salida de refugiados hacia la UE y afirmó que el régimen de Muamar el Gadafi no era democrático pero sí impedía la emigración.

"Es indudable que si no hay Gobierno [en Libia], no hay a quien pedir autorización para defender la costa del norte de Libia. O sea, las fuerzas armadas europeas deben ir allí y defenderla", explicó en una entrevista con radio pública Kossuth. "El caso plantea problemas de derecho internacional por resolver, que es algo que no se debe subestimar, pero se puede resolver", subrayó.

En este sentido, Orbán aseguró que bajo la dictadura de Gadafi "no había éxodo porque estaba en vigor un acuerdo libio-italiano" y añadió que el régimen en Libia no era democrático "pero al menos había Gobierno". "No se debería haber matado a Gadafi", opinó.

Es en Libia donde se debería detener a los refugiados, agregó el primer ministro, y "no repartirlos como en un juego de barajas" entre los socios comunitarios.

Así, reiteró que si en Europa se habla de reubicación de refugiados entre los países miembros, eso será interpretado como una "invitación" por quienes quieren huir de sus países en África.

El Gobierno húngaro, así como los de otros países de Europa del Este, rechazan el sistema de reubicación de refugiados propuesto por la Comisión Europea.

Orbán aseguró que hoy día "ya todo el mundo sabe que Hungría tenía razón" cuando cerró sus fronteras a los refugiados con vallas alambradas y que es algo que otros jefes de Gobierno admiten "sólo en privado".