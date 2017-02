Portazo del Parlamento británico a Trump

El presidente de la Cámara de los Comunes británica, John Bercow, afirmó ayer que no invitará al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a hablar ante el Parlamento durante su futura visita de Estado. Bercow, quien preside los debates y recibe a los invitados, dijo que hablar ante el Parlamento no forma parte automáticamente de una visita de Estado, sino que es un honor que hay que ganarse. Sus declaraciones son especialmente incómodas para el Gobierno de Theresa May, que invitó al mandatario cuando viajó a EEUU. May defendió ayer el acuerdo internacional sobre el desarrollo nuclear de Irán durante una reunión en Londres con su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu (imagen), quien abogó por nuevas sanciones contra Teherán.