Prisión para siete soldados birmanos por la muerte de rohinyás

Un tribunal de Birmania condenó a siete soldados a diez años de prisión con trabajos forzados en un área remota del país por participar en el asesinato de una decena de rohinyás durante la campaña militar iniciada el pasado año.

El castigo contra los militares fue anunciado la noche del martes por el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Min Aung Hlaing, en una publicación en Facebook y recogido ayer por el diario oficialista The Global New Light of Myanmar. El proceso contra personal policial y civiles "involucrados en el crimen" sigue su curso, añadió.

La operación castrense, considerada de seguridad, se inició como respuesta a un ataque perpetrado el 25 de agosto por un grupo insurgente de rohinyás y provocó la huida a Bangladesh de unos 690.000 miembros de esta etnia. Las ejecuciones tuvieron lugar el 2 de septiembre.

Dos periodistas de Reuters, Wa Lone y Kyaw Soe Oo, fueron encarcelados en diciembre por obtener documentos clasificados sobre la matanza y se enfrentan a una condena de 14 años por violar la ley de Secreto Oficial.