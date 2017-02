Putin despenaliza la violencia doméstica en Rusia

El presidente ruso, Vladimir Putin, desoyó ayer a los críticos y promulgó una ley que despenaliza la violencia doméstica, siempre que el agresor no sea reincidente, proyecto que ha sido muy criticado por los activistas de derechos humanos.

Según la nueva ley, las agresiones que causen dolor físico, pero no lesiones, y dejen moratones, arañazos o heridas superficiales a la víctima no serán consideradas un delito, sino falta administrativa. Sólo cuando el agresor vuelva a golpear al mismo familiar en el plazo de un año podrá ser procesado por la vía penal y castigado con la cárcel, siempre y cuando el agredido logre demostrar los hechos, porque la Justicia no actuará de oficio.

La ley contempla una multa mínima de 30.000 rublos (unos 470 euros), el arresto administrativo por un plazo de 15 días y tres meses de servicios sociales, cuando antes el agresor podía ser condenado hasta a dos años de prisión.

No obstante, según los expertos, el 90% de los denunciantes en Rusia no acuden a los juzgados porque el procedimiento es muy engorroso y raramente llega a buen puerto.