Putin responderá de forma "recíproca" a las expulsiones de los diplomáticos rusos

Rusia responderá de manera "recíproca" a las expulsiones de diplomáticos rusos ordenadas por países de la UE y EEUU en represalia por el envenenamiento del ex espía Sergei Skripal y su hija, pero la decisión final la adoptará el presidente Vladimir Putin, declaró ayer el Kremlin.

"Tenemos que analizar la situación... Se hará un análisis en la Cancillería y se le presentarán al presidente propuestas de los pasos de respuesta. La decisión definitiva la adoptará el jefe del Estado", dijo el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien señaló que Rusia se guiará, "como siempre, por el principio de la reciprocidad".

"Es importante señalar que lamentamos sobremanera que se esgrima como causa de estas decisiones (las expulsiones de los diplomáticos rusos) el llamado caso Skripal. Lo hemos dicho más de una vez y volvemos a repetirlo: Rusia no tiene nada que ver con ese asunto", dijo Peskov.

Añadió que no es la primera vez en la historia que se han producido expulsiones de diplomáticos, pero consideró que en ese caso no están justificadas por nada, en alusión a las acusaciones de Londres sobre la responsabilidad de Moscú por el envenenamiento del ex espía ruso y su hija. "Y no se trata de su carácter masivo, sino de lo equivocadas que son estas decisiones. Porque desde nuestro punto de vista, el argumento del caso Skripal no se sostiene en nada", dijo Peskov a los periodistas.

Preguntado por cómo podría influir la expulsión de los diplomáticos en los preparativos de una cumbre entre Putin y su homólogo estadounidense, Donald Trump, el portavoz del Kremlin contestó: "De momento hay que esperar. Cuando se haga el análisis".

Antes, la portavoz del ministerio ruso de Exteriores, Maria Sajarova, había acusado al Reino Unido de pretender minar las relaciones de Bruselas con Moscú. "El país que quiere abandonar la UE abusa del factor de la solidaridad", escribió en Facebook.