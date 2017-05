El Reino Unido asegura que no se quiere interponer en el refuerzo de defensa de la UE

El ministro británico de Exteriores, Boris Jonhnson, aseguró este lunes que el Reino Unido "no se va a interponer" en los planes de la Unión Europea (UE) de fortalecer su defensa común, y recalcó que las reticencias a la creación de un cuartel militar europeo se limitan al "lenguaje" para denominarlo.

"La discusión continúa sobre el lenguaje, pero quiero destacar que el Reino Unido desde hace un año, cuando vine por primera vez aquí (como ministro británico), entiende la importancia vital, como todos los países europeos, de trabajar juntos para reforzar nuestra defensa", indicó Johnson a la prensa, a su llegada a un Consejo de ministros comunitarios de Exteriores.

El jefe de la diplomacia británica respondió así a los obstáculos de su país para que salga adelante una "capacidad de planificación y conducción militar" (MPCC, por sus siglas en inglés) de operaciones no ejecutivas (las de formación o asesoramiento pero no las que impliquen combate), que no considera apropiado llamar "cuartel general" en los textos legales para su constitución.

"Queremos ver a nuestros amigos y socios europeos invertir más en defensa y eso es bueno; llegar al 2% del PIB (meta de todos los países miembros además de la OTAN para 2024) es sensacional. Verdaderamente queremos animar a eso lo más rápido posible", comentó Johnson.

En su opinión, los países de la UE "quieren venir juntos con otros acuerdos, no vamos a interponernos en el camino".

"Simplemente estamos trabajando en el lenguaje para asegurarnos de que sea totalmente correcto", dijo en referencia al futuro cuartel militar que quiere desarrollar la Unión.

Johnson también se refirió al ciberataque global que desde el viernes ha dejado más de 200.000 afectados en al menos 150 Estados, y afirmó que "la ciberseguridad es un asunto muy importante para todos nosotros, en todos los países".

"No está específicamente en la agenda hoy, pero hay gran cantidad de trabajo en curso entre el Gobierno del Reino Unido y todos nuestros amigos y socios en Europa, e incluso en Estados Unidos, donde están acelerando sus precauciones ante ciberataques de todo tipo", comentó.

Sobre la negociación del Brexit, descartó que el Consejo de Exteriores vaya a hacer alusión a ese tema.

"Hay un tipo de unidad en estas negociaciones, que espera que se haga como un paquete. Como dicen en Bruselas, nada está acordado hasta que está todo acordado", señaló, y recordó que se mira dentro del mismo paquete los acuerdos sobre el dinero que costará la salida del Reino Unido de la UE o el tratado comercial que buscarán para el futuro.