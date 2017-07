El Senado bloquea la ley sanitaria que pretendía reemplazar al 'Obamacare'

Los republicanos fracasaron en su intento de aprobar una polémica reforma sanitaria para reemplazar el Obamacare debido a la falta de unidad en sus propias filas, en lo que constituye un nuevo revés para el presidente Donald Trump.

El jefe de la fracción republicana en el Senado, Mitch McConnell, reconoció en la noche del lunes que retiraban la propuesta al quedar claro que no podría imponerse. El objetivo era acabar con Obamacare, la cobertura sanitaria creada por la Administración de Barack Obama, y sustituirla por un nuevo sistema.

Sin embargo, dos senadores republicanos se sumaron a otros dos que ya habían rechazado la propuesta y, por lo tanto, la mayoría no era suficiente para su aprobación.

Trump hizo de la derogación de la reforma sanitaria de su antecesor una de sus principales promesas de campaña pero nunca especificó del todo cómo sería la nueva cobertura y en las últimas semanas envió señales contradictorias sobre sus intenciones.

Después del fracaso, el presidente llamó a sus correligionarios a derogar Obamacare sin más "y a trabajar con una mesa limpia en una nueva reforma sanitaria. Entonces, los demócratas participarán", escribió en Twitter.

Ayer continuó su arremetida y añadió en la misma red social: "Nos defraudaron todos los demócratas y algunos republicanos. La mayoría de los republicanos fue leal, magnífica & trabajó muy duro. ¡Volveremos!"

Pese al revés, el presidente se mostró optimista. "Como siempre he dicho, dejemos que Obamacare fracase y entonces unámonos y hagamos un gran plan sanitario", añadió.

McConnell reconoció el lunes que su borrador no tenía opciones. Está claro que será imposible derogar Obamacare y sustituirlo de inmediato por un nuevo sistema, lamentó.

Poco antes, los senadores republicanos Jerry Moran y Mike Lee habían declarado que no apoyarían la propuesta. Se sumaron así a otros dos conservadores que la rechazaban, lo que hizo imposible que hubiera una mayoría suficiente para poder aprobar la nueva ley, ya que los republicanos apenas cuentan con una mayoría de 52 a 48 sobre los demócratas en el Senado. "No deberíamos dar nuestro apoyo a una ley mala", dijo Moran, que criticó, entre otros aspectos, que el borrador no presentaba soluciones para el aumento de los costes de los seguros médicos.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aseguró que la derrota es una prueba de que el plan era inviable y llamó a los republicanos a enterrar sus propuestas y a trabajar juntos en un sistema alternativo.