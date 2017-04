Trump celebra sus cien días en la Casa Blanca apuntando a Corea del Norte

No ha usado la contundencia verbal de otras ocasiones. Se muestra mucho más agresivo, por ejemplo, contra los medios de comunicación y los periodistas. Aun así, el presidente de los Estados Unidos no descarta una respuesta militar contra Corea del Norte.

El régimen de Kim Jong-un está tensando la cuerda al máximo. Corea del Norte probó sin éxito un misil de alcance medio en aguas de la península coreana como réplica al despliegue de la flota nuclear estadounidense en la zona. Si bien, de forma preventiva, Washington tiene encapsulados en su punto de mira los movimientos de Piongyang. Y Trump no es ajeno a la escalada. Ayer se sumó y contribuyó a ella en una entrevista a la cadena CBS al no descartar una acción militar. Al ser preguntado sobre ese extremo comentó: "No sé, ya veremos".

Trump vuelve a cargar contra la prensa a la que ve en "la ciénaga de Washington"

"No estaría feliz", agregó el presidente de los Estados Unidos, con una prueba nuclear de Corea del Norte. Trump está inmerso en la celebración de sus cien primeros días en la Casa Blanca. El cumpleaños coincide con las demostraciones de poderío militar en las que está embarcado el régimen comunista de Kim Jong-un. Es un "un tipo resistente y espabilado", calificó Trump al líder norcoreano en la entrevista del programa Face the Nation, en el que volvió a insistir en que la opción militar sigue sobre la mesa ante las continuas provocaciones de Pyongyang.

"A una edad muy joven, fue capaz de asumir el poder. Mucha gente, estoy seguro, trató de quitarle el poder", dijo Trump. "Y fue capaz de mantenerlo. Así que, obviamente, es un tipo resistente y espabilado", agregó.

Sobre las pruebas de misiles balísticos del régimen de Corea del Norte, Trump hizo hincapié en que está trabajando con el presidente chino, Xi Jiping, uno de los pocos interlocutores a los que escucha Pyongyang, para rebajar las tensiones y tratar de hacer entrar en razón a Kim Jong-un. Si éste "prepara una prueba nuclear, no estaré feliz. Y no creo que Xi, que es un hombre muy respetado, esté feliz tampoco", afirmó Trump.

Washington ha pedido a China ayuda para devolver a Pyongyang a la mesa de negociación, sin descartar una acción militar. A principios de mes, Pekín pidió "prudencia" a todas las partes tras otro lanzamiento de misil balístico por parte de Corea del Norte.

Trump considera, por otra parte, que desde que llegó a la Casa Blanca ha cumplido "una promesa tras otra". "Han sido unos primeros cien días muy productivos", proclamó el presidente en un acto en Harrisburg (Pensilvania), uno de los estados clave en su victoria electoral de noviembte pasado, puesto que no apoyaba al candidato republicano desde 1988. En un acto con aire y tono de campaña electoral, ante seguridores entregados y enfervorizados, Trump descargó otra andanada contra los medios de comunicación aprovechando que horas después se celebraba la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca. "No podría estar más emocionado de estar a más de 150 kilómetros de la ciénaga de Washington", dijo el presidente, en referencia al hecho de que es el primer mandatario que no acude al evento, algo que no ocurría desde hace más de dos décadas.

"Las prioridades de la prensa no son vuestras prioridades", dijo a los asistentes al mitin, para recalcar que está concentrado "en volver a hacer grande de nuevo a EEUU", recordando su lema electoral. "Si el trabajo de los medios es ser honestos y decir la verdad entonces creo que estamos de acuerdo en que la prensa se merece un suspenso bien grande y gordo", sostuvo ante los aplausos de los cerca de 10.000 asistentes.

Trump reiteró los ejes de su campaña, como su voluntad de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) con México o Canadá y su polémica promesa de construir el muro en la frontera sur. "No os preocupéis, lo vamos a construir", dijo sin comentar los obstáculos que tiene en el Congreso, donde los legisladores han mostrado sus reticencias a desembolsar fondos para la ampliación del muro existente.

Asimismo, Trump anunció que estará "tomando una gran decisión sobre el Acuerdo de París en las próximas dos semanas. Veremos qué ocurre", a la vez que reiteró su compromiso para revitalizar la industria del carbón y el petróleo.

Las declaraciones de Trump se producen el mismo día que se celebraron multitudinarias marchas en defensa del clima y contra sus políticas de desregulación medioambiental en Estados Unidos, incluida una con miles de manifestantes en Washington. Esta semana, el mandatario firmó una orden ejecutiva para revisar las prohibiciones impuestas por Obama para permitir explotaciones petroleras en las costas del país.